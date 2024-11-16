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Володимир Зеленський назвав причину просування Росії на фронті

10:42, 16 листопада 2024
Володимир Зеленський також підкреслив, що треба зробити все, щоб у наступному році війна закінчилась — дипломатичними шляхами.
Володимир Зеленський назвав причину просування Росії на фронті
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Президент України Володимир Зеленський заявив, що головною причиною просування Росії на фронті залишається повільна укомплектація бригад ЗСУ та затримка з ротаціями підрозділів. Про це Глава держави сказав в інтерв'ю «Українському радіо».

«На сході ситуація дійсно складна. Є повільний, але, тим не менше, пресинг і просування росіян. З різних причин. Наповнення наших бригад підготовними і навченими людьми, наповнення і укомплектація бригад зброєю, всі ці процеси були достатньо повільні», - заявив Президент.

За словами Зеленського, Україна чекала на постачання деякої зброї рік, а причина затримок з ротаціями бригад також пов'язана з недоукомплектацією підрозділів.

«Ми говорили з (партнерами, - ред.) про кількість цих бригад, у нас була домовленість про кількість цих бригад, але наповнення, комплектація відбувається дуже-дуже повільно. Тому внутрішнім виробництвом ми заповнювали ці процеси, але не всі», - додав Глава держави.

Зеленський підкреслив, що Росія просувається на фронті з величезними втратами - до 1200 осіб в день пораненими і вбитими. За його словами, війська не можуть просуватися постійно з такими втратами.

«На деяких напрямках вже видно, як сповільнилося просування. Всім хочеться, але це не серіал. Коли ми зупинимо, коли ми розіб'ємо, коли наше військо піде вперед. Це не серіал, це серйозна історія. Для того, щоб їх (росіян, - ред.) зупинити, підійдуть зараз резерви, укомплектовані бригади, які так довго ми чекаємо, просування закінчиться», - сказав він.

Також він додав, Україна воює з державою, яка не цінує своїх людей, якій все одно, скільки загине.

«А з нашого боку ми повинні зробити все, щоб у наступному році війна закінчилась. Дипломатичними шляхами. Це дуже важливо», - додав Зеленський.

Також Володимир Зеленський назвав умову для перемовин з Росією.

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росія Україна Володимир Зеленський

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