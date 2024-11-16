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Владимир Зеленский назвал причину продвижения России на фронте

10:42, 16 ноября 2024
Владимир Зеленский также подчеркнул, что нужно сделать все, чтобы в следующем году война закончилась - дипломатическими путями.
Владимир Зеленский назвал причину продвижения России на фронте
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что главной причиной продвижения России на фронте остается медленная укомплектация бригад ВСУ и задержка с ротациями подразделений. Об этом глава государства сказал в интервью «Украинскому радио».

«На востоке ситуация действительно сложная. Есть медленный, но, тем не менее, прессинг и продвижение россиян. По разным причинам. Наполнение наших бригад подготовленными и обученными людьми, наполнение и укомплектация бригад оружием, все эти процессы были достаточно медленны», – заявил Президент.

По словам Зеленского, Украина ожидала поставки некоторого оружия рек, а причина задержек с ротациями бригад также связана с недоукомплектацией подразделений.

«Мы говорили с (партнерами, - ред.) о количестве этих бригад, у нас была договоренность о количестве этих бригад, но наполнение, комплектация происходит очень медленно. Поэтому внутренним производством мы заполняли эти процессы, но не все», – добавил Глава государства.

Зеленский подчеркнул, что Россия продвигается на фронте с огромными потерями – до 1200 человек в день ранеными и убитыми. По его словам, войска не могут продвигаться постоянно с такими потерями.

«На некоторых направлениях уже видно, как замедлилось продвижение. Всем хочется, но это не сериал. Когда мы остановим, когда мы разобьем, когда наше войско пойдет вперед. Это не сериал, это серьезная история. Для того чтобы их (россиян, - ред.) остановить, подойдут сейчас резервы, укомплектованные бригады, которые так долго мы ждем, продвижение закончится», - сказал он.

Также он добавил, что Украина воюет с государством, которое не ценит своих людей, которому все равно, сколько погибнет.

«А с нашей стороны, мы должны сделать все, чтобы в следующем году война закончилась. Дипломатическими путями. Это очень важно», – добавил Зеленский.

Также Владимир Зеленский назвал условие для переговоров с Россией.

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