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Готова ли Украина к комбинированным атакам России на энергетику — ответ Зеленского

11:01, 16 ноября 2024
Глава государства отметил, что Россия будет продолжать комбинированные удары, накапливать свои силы и производство.
Готова ли Украина к комбинированным атакам России на энергетику — ответ Зеленского
Фото: novyny.live
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Президент Украины Владимир Зеленский оценивая подготовку страны к возможным ударам России зимой, заявил, что «мы сейчас находимся в очень неплохом положении». Об этом он сказал в интервью «Украинскому радио».

«Ежедневно мы понимаем, что они могут сделать. Они будут и дальше продолжать комбинированные удары, накапливать свои силы и производство. Для чего все? Безусловно, блекауты - конечно, недовольство людей, недовольство общества», - рассказал он.

Также Президент отметил, нужно ко всему готовиться - физически, активно.

«Различные виды защиты электросети должны быть. Мы готовы, например, на сегодня, не буду говорить в количестве, но о количестве договоренностей о ракетах для Patriot, NASAMS, Hawk, IRIS-T и т.д., многих систем ПВО, мы сейчас находимся в очень неплохом положении», - констатировал Зеленский.

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Владимир Зеленский

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