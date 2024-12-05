Дмитро Лубінець спростував заяву свого представника Києві та області про викорінення «бусифікації»

За словами Омбудсмана, Микита Козиренко коментував іншу тему, а його слова були вирвані з контексту.

У середу, 4 грудня, представник Омбудсмана Дмитра Лубінця у Києві та Київській області Микита Козиренко нібито заявив про «майже повністю викорінення так званої бусифікації». Сам Лубінець заявив, що його представник не займається цими питаннями.

За словами Омбудсмана, Козиренко коментував іншу тему, а його слова були вирвані з контексту.

«Дійсно, мої представники у регіонах реагують на випадки неправомірних дій представників ТЦК. За нашими зверненнями відкриті дисциплінарні та кримінальні провадження по випадках так званої «бусифікації».

Але про жодну «перемогу» й здобутки йтися не може», — додав Лубінець.

Раніше Міністр оборони Рустем Умєров заявив про нові пропозиції щодо реформування проведення мобілізації в Україні. Їх будуть обговорювати в Кабміні, щоб в майбутньому не було так званої «бусифікації», коли чоловіків примусово мобілізують до армії.

Зокрема, планується відмова від примусового залучення громадян та впровадження нових механізмів для військової служби.

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