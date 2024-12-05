Парламент Франции отправил в отставку правительство Мишеля Барнье

Это впервые с 1962 года во Франции парламент отправляет правительство в отставку.

Источник фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier

Нижняя палата парламента Франции, Национальная ассамблея, в среду, 4 декабря, проголосовала за вотум недоверия правительству премьер-министра Мишеля Барнье. Об этом пишет Le Figaro.

Таким образом, во Франции впервые с 1962 года парламент отправляет правительство в отставку. Кроме того, правительство Мишеля Барнье стало наименее продолжительным со времен основания Пятой Республики в 1958 году, просуществовав менее трех месяцев.

В начале недели премьер-министр Мишель Барнье задействовал конституционный механизм, который позволяет принять его законопроект о социальном обеспечении без голосования, но открывает двери для вотумов недоверия. глава фракции «Национального объединения» в парламенте Марин Ле Пен заявила, что ее партия «Национальное объединение» присоединится к левому блоку, чтобы поддержать роспуск правительства.

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