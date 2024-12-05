Вместо 12 бумажных – один электронный: в Украине сократили количество журналов и книг учета для военных

Министерство обороны Украины объединило 12 журналов учета личного состава в один документ.

Министерство обороны Украины приняло указ о сокращении 12 бумажных журналов и книг учета личного состава в один – электронный. Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.

«Лишаем армию бумажной бюрократии. Наши военные должны сосредотачиваться на выполнении боевых задач, а не тратить время на заполнение многочисленных бумажных журналов. Благодаря приказу Министерства обороны №687 мы сократили 12 бумажных журналов и книг учета личного состава в один единственный – электронный», - отметил Умеров.

Что теперь изменится?

Военные смогут вести учет личного состава на компьютере.

Электронный журнал заменяет содержание всех бумажных документов, которые раньше велись отдельно.

Появится возможность быстро изменять и исправлять неточности в актуальной информации.

«Это решение сэкономит время наших военных, сделает процессы более простыми и эффективными», - добавил министр обороны.

В свою очередь заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко добавила, что цифровизировали следующие журналы:

Именной список личного состава Книга учета личного состава Именной список для проведения вечерней поверки Книга штатно-должностного учета личного состава Книга алфавитного учета личного состава Книга алфавитного учета офицеров, лиц рядового, сержантского и старшинского состава Книга учета временно отсутствующего и временно прибывшего в воинскую часть личного состава Книга учета выбывшего и прибывшего личного состава Суточная ведомость Журнал контроля за состоянием учета личного состава Книга штатно-должностного учета офицеров, лиц рядового, сержантского и старшинского состава Суточная ведомость воинской части в особый период

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