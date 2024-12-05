Вместо 12 бумажных – один электронный: в Украине сократили количество журналов и книг учета для военных

Министерство обороны Украины приняло указ о сокращении 12 бумажных журналов и книг учета личного состава в один – электронный. Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.
«Лишаем армию бумажной бюрократии. Наши военные должны сосредотачиваться на выполнении боевых задач, а не тратить время на заполнение многочисленных бумажных журналов. Благодаря приказу Министерства обороны №687 мы сократили 12 бумажных журналов и книг учета личного состава в один единственный – электронный», - отметил Умеров.
Что теперь изменится?
Военные смогут вести учет личного состава на компьютере.
Электронный журнал заменяет содержание всех бумажных документов, которые раньше велись отдельно.
Появится возможность быстро изменять и исправлять неточности в актуальной информации.
«Это решение сэкономит время наших военных, сделает процессы более простыми и эффективными», - добавил министр обороны.
В свою очередь заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко добавила, что цифровизировали следующие журналы:
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