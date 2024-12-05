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Президент назначил на должности 19 судей местных судов

09:02, 5 декабря 2024
Судьи прошли квалификационную оценку и были признаны такими, что соответствуют занимаемым должностям, также Президент назначил на должности судей участников отбора 2017 года.
Президент назначил на должности 19 судей местных судов
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Президент Украины Владимир Зеленский 4 декабря подписал ряд указов о назначении судей.

Указами №№ 805/2024-815/2024 в местные суды назначены 19 судей.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №805/2024

Про призначення суддів

Призначити у місцевих загальних судах на посади:

судді Вінницького міського суду Вінницької області ГОРБАТЮКА Валерія Володимировича;

судді Уманського міськрайонного суду Черкаської області ДУШИНА Олексія Владиславовича.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №806/2024

Про призначення суддів

Призначити у місцевих загальних судах на посади:

судді Шаргородського районного суду Вінницької області ВОЙНАРОВСЬКОГО Ігоря Володимировича;

судді Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області БАБІЯ Сергія Олександровича;

судді Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області СТАШКІВА Тараса Богдановича.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №807/2024

Про призначення судді

Призначити БОРТЕЙЧУКА Юрія Юрійовича на посаду судді Ізмаїльського міськрайонного суду Одеської області.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №808/2024

Про призначення суддів

Призначити у місцевих загальних судах на посади:

судді Оріхівського районного суду Запорізької області СМОКОВИЧА Михайла Васильовича;

судді Олександрівського районного суду Кіровоградської області МИРОШНИЧЕНКА Дмитра Вадимовича.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №809/2024

Про призначення судді

Призначити ЛУНЬОВУ Дар'ю Юріївну на посаду судді Лисичанського міського суду Луганської області.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №810/2024

Про призначення судді

Призначити ФІЛІППОВА Євгена Євгеновича на посаду судді Васильківського районного суду Дніпропетровської області.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №811/2024

Про призначення судді

Призначити ЗОРІКА Миколу Володимировича на посаду судді Ковпаківського районного суду міста Сум.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №812/2024

Про призначення суддів

Призначити у місцевих загальних судах на посади:

судді Лугинського районного суду Житомирської області ГРЕБЕНЮКА Вячеслава Валерійовича;

судді Богунського районного суду міста Житомира ВЕДМІДЬ Наталію Вікторівну.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №813/2024

Про призначення суддів

Призначити у місцевих загальних судах на посади:

судді Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області СИРКА Йосипа Йосиповича;

судді Соснівського районного суду міста Черкас ПОНОМАРЯ Віталія Олексійовича.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №814/2024

Про призначення суддів

Призначити у місцевих загальних судах на посади:

судді Пологівського районного суду Запорізької області КАРЕТНИК Юлію Миколаївну;

судді Середино-Будського районного суду Сумської області ТЕМІРОВА Черкаса Мукаіловича;

судді Звенигородського районного суду Черкаської області КРАВЧЕНКО Тетяну Миколаївну.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №815/2024

Про призначення судді

Призначити САЛАЙЧУКА Тараса Івановича на посаду судді Деснянського районного суду міста Києва.

Напомним, 17 октября Владимир Зеленский подписал указы о назначении судей.

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судья Владимир Зеленский

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