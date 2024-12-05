Президент назначил на должности 19 судей местных судов

Президент Украины Владимир Зеленский 4 декабря подписал ряд указов о назначении судей.
Указами №№ 805/2024-815/2024 в местные суды назначены 19 судей.
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №805/2024
Про призначення суддів
Призначити у місцевих загальних судах на посади:
судді Вінницького міського суду Вінницької області ГОРБАТЮКА Валерія Володимировича;
судді Уманського міськрайонного суду Черкаської області ДУШИНА Олексія Владиславовича.
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №806/2024
Про призначення суддів
Призначити у місцевих загальних судах на посади:
судді Шаргородського районного суду Вінницької області ВОЙНАРОВСЬКОГО Ігоря Володимировича;
судді Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області БАБІЯ Сергія Олександровича;
судді Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області СТАШКІВА Тараса Богдановича.
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №807/2024
Про призначення судді
Призначити БОРТЕЙЧУКА Юрія Юрійовича на посаду судді Ізмаїльського міськрайонного суду Одеської області.
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №808/2024
Про призначення суддів
Призначити у місцевих загальних судах на посади:
судді Оріхівського районного суду Запорізької області СМОКОВИЧА Михайла Васильовича;
судді Олександрівського районного суду Кіровоградської області МИРОШНИЧЕНКА Дмитра Вадимовича.
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №809/2024
Про призначення судді
Призначити ЛУНЬОВУ Дар'ю Юріївну на посаду судді Лисичанського міського суду Луганської області.
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №810/2024
Про призначення судді
Призначити ФІЛІППОВА Євгена Євгеновича на посаду судді Васильківського районного суду Дніпропетровської області.
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №811/2024
Про призначення судді
Призначити ЗОРІКА Миколу Володимировича на посаду судді Ковпаківського районного суду міста Сум.
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №812/2024
Про призначення суддів
Призначити у місцевих загальних судах на посади:
судді Лугинського районного суду Житомирської області ГРЕБЕНЮКА Вячеслава Валерійовича;
судді Богунського районного суду міста Житомира ВЕДМІДЬ Наталію Вікторівну.
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №813/2024
Про призначення суддів
Призначити у місцевих загальних судах на посади:
судді Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області СИРКА Йосипа Йосиповича;
судді Соснівського районного суду міста Черкас ПОНОМАРЯ Віталія Олексійовича.
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №814/2024
Про призначення суддів
Призначити у місцевих загальних судах на посади:
судді Пологівського районного суду Запорізької області КАРЕТНИК Юлію Миколаївну;
судді Середино-Будського районного суду Сумської області ТЕМІРОВА Черкаса Мукаіловича;
судді Звенигородського районного суду Черкаської області КРАВЧЕНКО Тетяну Миколаївну.
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №815/2024
Про призначення судді
Призначити САЛАЙЧУКА Тараса Івановича на посаду судді Деснянського районного суду міста Києва.
Напомним, 17 октября Владимир Зеленский подписал указы о назначении судей.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.