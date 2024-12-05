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5 грудня – яке сьогодні свято та головні події

09:24, 5 грудня 2024
5 грудня святкують Міжнародний день волонтера.
5 грудня – яке сьогодні свято та головні події
Фото: snovmr.gov.ua
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У четвер, 5 грудня, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

5 грудня в Україні святкують День працівників статистики. Це професійне свято було встановлено указом Президента України № 1120/2002 від 2 грудня 2002 року. Його мета — підкреслити важливу роль працівників статистики у розвитку економіки, науки та суспільства. Це свято також нагадує суспільству, наскільки важливою є точна, прозора й об'єктивна інформація для розвитку держави.

Також 5 грудня День ґрунтознавця в Україні. Це професійне свято приурочене до Всесвітнього дня ґрунтів (World Soil Day), що проголошений ООН 2014 року з метою підвищення обізнаності про важливість ґрунтів для життя на Землі. Ґрунт — це один із найцінніших природних ресурсів, основа для життя рослин, тварин і людей. Свято є нагадуванням про необхідність бережливого ставлення до ґрунтів як до життєво важливого ресурсу для нинішніх і майбутніх поколінь.

А ще 5 грудня Міжнародний день ніндзя. Це неофіційне, але дуже популярне свято, яке присвячене загадковим і легендарним японським воїнам — ніндзя. Свято виникло як частина сучасної попкультури та стало нагодою для розваг, переодягань і привернення уваги до японської культури. Ідея Міжнародного дня ніндзя з'явилася 2003 року як маркетинговий хід для просування фільму «Останній самурай». Згодом свято здобуло популярність серед шанувальників японської культури, бойових мистецтв і коміксів.

5 грудня святкують Міжнародний день волонтера. Це свято, проголошене Генеральною Асамблеєю ООН 1985 року, покликане вшанувати внесок волонтерів у розвиток суспільства, сприяти залученню нових учасників і підвищувати обізнаність про важливість волонтерської діяльності. Волонтери — це люди, які безоплатно та за власним бажанням допомагають вирішувати соціальні, екологічні, гуманітарні чи культурні проблеми. Офіційний слоган ООН для цього дня змінюється щороку. Він підкреслює важливість волонтерства у досягненні Цілей сталого розвитку (ЦСР), таких як подолання бідності, якісна освіта, захист довкілля тощо.

Також 5 грудня Всесвітній день ґрунтів. Це офіційне міжнародне свято, запроваджене ООН 2014 року за ініціативою Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО). Мета дня — підвищити обізнаність про критичну роль ґрунтів у житті планети та необхідність їхнього збереження.

Яке сьогодні церковне свято

5 грудня в церковному календарі – день пам’яті святого преподобного Сави Освященного. Він народився 439 року у Муталасці, в Каппадокії. Став одним із найвидатніших християнських святих та засновником декількох монастирів. Він почав свій духовний шлях у віці 17 років, коли приєднався до монастиря преподобного Євфимія Великого. Після смерті Євфимія Сава продовжував жити в монастирі і згодом заснував власний монастир, який відомий як Велика Лавра або Лавра Святого Сави. Преподобний Сава відомий своїм аскетичним життям, мудрістю та духовною керівництвом. Він сприяв розвитку чернецтва та вніс значний внесок у формування монашеських правил та традицій. Сава Освященний помер 532 року.

Календар важливих подій за 5 грудня

63 рік до н. е. — змова Катиліни у Римі;

1484 рік — Папа Римський Інокентій VIII своєю буллою надає інквізиторам широкі повноваження в справі полювання на відьом;

1492 рік — під час своєї першої експедиції Христофор Колумб відкриває острів Санто-Домінго (тепер Гаїті);

1496 рік — король Португалії Мануел I наказує вигнати євреїв із країни;

1766 рік — Джеймс Крісті-старший, колишній морський офіцер, проводить свій перший аукціон у Лондоні;

1848 рік — президент США Джеймс Полк підтверджує факт відкриття золота в Каліфорнії, чим провокує золоту лихоманку 1849 року;

1879 рік — у США отримали патент на першу автоматичну телефонну станцію (АТС);

1908 рік — у Пітсбурзі проводять перший матч з американського футболу;

1917 рік — відкривають Українську академію мистецтв;

1929 рік — у США створюють першу у світі організацію нудистів;

1933 рік — у США скасовують «сухий закон», впроваджений 1919 року;

1944 рік — у Німеччині оголошують призов в армію жінок, старших 18 років;

1971 рік — у Буенос-Айресі (Аргентина) відкривають пам'ятник Тарасові Шевченку;

1991 рік — очільником Верховної Ради України обирають Івана Плюща;

1994 рік — в обмін на відмову України від ядерної зброї у Будапешті підписують меморандум про надання Україні гарантій безпеки з боку ядерних держав — США, Великої Британії та Росії;

2001 рік — розпочинається перший Всеукраїнський перепис населення.

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