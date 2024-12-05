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Правительство Франции отправили в отставку после попыток внедрить меры экономии в госбюджете

09:48, 5 декабря 2024
Премьер-министр Мишель Барнье подчеркнул, что реальность государственных финансов не исчезнет с помощью «магии вотума недоверия».
Правительство Франции отправили в отставку после попыток внедрить меры экономии в госбюджете
Источник фото: Emmanuel Dunand/AFP via Getty Images
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Национальная ассамблея Франции в среду поддержала вотум недоверия правительству, возглавляемому премьер-министром Мишелем Барнье. Голосование инициировала левая коалиция «Новый народный фронт» и ультраправая «Национальное объединение».

За недоверие правительству Барнье проголосовал 331 депутат.

Выступая перед депутатами, премьер-министр Мишель Барнье подчеркнул, что реальность государственных финансов не исчезнет с помощью «магии вотума недоверия».

«Такая реальность. Я пытался с ней бороться, представляя сложные финансовые тексты. Я предпочел бы раздавать деньги, хотя у нас их нет. Но эта реальность остается, она не исчезнет по мановению волшебной палочки», - заявил он.

«Худшей политикой было бы не осудить такой бюджет, такое правительство, такой крах», - заявила глава ультраправой фракции Марин Ле Пен на предшествующих голосованию дебатах.

Президент Эммануэль Макрон пообещал решить вопрос с назначением преемника Барнье в течение 24 часов.

Таким образом, во Франции впервые с 1962 года парламент отправляет правительство в отставку. Кроме того, правительство Мишеля Барнье стало наименее продолжительным со времен основания Пятой Республики в 1958 году, просуществовав менее трех месяцев.

В начале недели премьер-министр Мишель Барнье задействовал конституционный механизм, который позволяет принять его законопроект о социальном обеспечении без голосования, но открывает двери для вотумов недоверия. глава фракции «Национального объединения» в парламенте Марин Ле Пен заявила, что ее партия «Национальное объединение» присоединится к левому блоку, чтобы поддержать роспуск правительства.

Этот документ, вместе с госбюджетом, вызвал жаркие споры из-за запланированных в законопроектах мер экономии, которые предложило правительство. Сэкономить планируют путем сокращения госрасходов и повышения налогов.

Ле Пен заявила, что власти «дали правой рукой то, что забрали назад левой», поскольку компенсировали потерю средств от налога на электроэнергию повышением цены на газ.

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Франция

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