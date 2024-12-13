Кабмин одобрил расширение Берегового на Закарпатье, изменив границы города

Предлагается изменить границы города Берегово, увеличив его территорию на 1439,6600 гектара земель.

Во время заседания Правительства 13 декабря Кабинет Министров одобрил проект Постановления Верховной Рады «Об изменении и установлении границ города Берегового Береговского района Закарпатской области».

Об этом сообщил постоянный представитель Правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

В частности, проектом Постановления предлагается изменить границы города Берегово, увеличив его территорию на 1439,6600 гектара земель и утвердить территорию общей площадью 3020,1000 гектара земель в соответствии с проектом землеустройства по установлению (изменению) границ административно-территориальной единицы.

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