Кабмін схвалив розширення Берегового на Закарпатті, змінивши межі міста

Пропонується змінити межі міста Берегового, збільшивши його територію на 1439,6600 гектара земель.

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Під час засідання Уряду 13 грудня Кабінет Міністрів схвалив проєкт Постанови Верховної Ради «Про зміну і встановлення меж міста Берегового Берегівського району Закарпатської області».

Про це повідомив постійний представник Уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Зокрема, проєктом Постанови пропонується змінити межі міста Берегового, збільшивши його територію на 1439,6600 гектара земель, та затвердити територію загальною площею 3020,1000 гектара земель відповідно до проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальної одиниці.

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