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Кабмін схвалив розширення Берегового на Закарпатті, змінивши межі міста

14:52, 13 грудня 2024
Пропонується змінити межі міста Берегового, збільшивши його територію на 1439,6600 гектара земель.
Кабмін схвалив розширення Берегового на Закарпатті, змінивши межі міста
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Під час засідання Уряду 13 грудня Кабінет Міністрів схвалив проєкт Постанови Верховної Ради «Про зміну і встановлення меж міста Берегового Берегівського району Закарпатської області».

Про це повідомив постійний представник Уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Зокрема, проєктом Постанови пропонується змінити межі міста Берегового, збільшивши його територію на 1439,6600 гектара земель, та затвердити територію загальною площею 3020,1000 гектара земель відповідно до проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальної одиниці.

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Кабінет Міністрів України Закарпаття землеустрій

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