Эмманюэль Макрон отправил в отставку премьера Мишеля Барнье

Французский парламент выразил правительству Барнье вотум недоверия.

Президент Франции Эмманюэль Макрон принял отставку премьер-министра Мишеля Барнье. Об этом сообщает BFMTV.

Однако премьер будет оставаться ответственным за текущие дела до назначения своего преемника.

Как известно, депутаты Национального собрания проголосовали за принятие вотума недоверия правительству Франции из-за отказа индексировать пенсии и принятие бюджета системы соцобеспечения на 2025 год без голосования.

Таким образом, во Франции впервые с 1962 года парламент отправляет правительство в отставку. Кроме того, правительство Мишеля Барнье стало наименее продолжительным со времен основания Пятой Республики в 1958 году, просуществовав менее трех месяцев.

В начале недели премьер-министр Мишель Барнье задействовал конституционный механизм, который позволяет принять его законопроект о социальном обеспечении без голосования, но открывает двери для вотумов недоверия. глава фракции «Национального объединения» в парламенте Марин Ле Пен заявила, что ее партия «Национальное объединение» присоединится к левому блоку, чтобы поддержать роспуск правительства.

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