Совет судей проведет заседание 9 декабря – какие вопросы рассмотрят

На повестку дня вынесено объявление нового конкурса на одну должность судьи Конституционного Суда Украины.

9 декабря 2024 года в Киеве пройдет заседание Совета судей Украины, где будут рассматривать пять важных вопросов. Об этом сообщила пресс-служба Совета судей Украины.

Предварительная повестка дня включает:

Объявление нового конкурса на должность судьи Конституционного Суда Украины.

Перенос даты продолжения XX очередного съезда судей Украины.

Обсуждение изменений в порядок командировки судей в другие суды того же уровня и специализации.

Рассмотрение вопросов о поощрении.

Другие текущие вопросы.

Заседание начнется в 10:00 в помещении Государственной судебной администрации Украины (ул. Липская, 18/5, Киев). Для участников, которые не могут присутствовать лично, предусмотрен онлайн-формат с использованием платформы Zoom.

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