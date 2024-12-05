Илон Маск и Вивек Рамасвами при сокращении чиновников и федеральных агентств будут опираться на решения Верховного суда США

«Полярной звездой» для реформ по сокращению бюрократов станет Конституция США с акцентом на двух важных решениях Верховного суда, вынесенных во время пребывания на посту президента Байдена.

Генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск и экс-кандидат в президенты, предприниматель Вивек Рамасвами посетят Капитолийский холм, чтобы встретиться с республиканскими законодателями в обеих палатах Конгресса и обсудить пути уменьшения расточительности в федеральном правительстве в рамках созданного избранным Президентом США Дональдом Трампом Департамента эффективности правительства (DOGE).

Напомним, что Маск и Рамасвами являются сопредседателями нового агентства, которое имеет целью искоренить расточительство государственных средств в США.

Как сообщает Fox News, ожидается, что сопредседатели примут участие в первой встрече Сената DOGE Caucus 5 декабря. Позже будет проведено двухпалатное мероприятие, организованное спикером Палаты представителей Майком Джонсоном.

Джонсон отметил, что планирует обсудить «основные идеи реформ» с Маском и Рамасвами, чтобы «добиться отмены регулирования, административных сокращений и экономии средств», а также возродить «принцип ограниченного правительства».

Предприниматели пообещали ликвидировать целые государственные учреждения по инициативе DOGE, которую они намерены завершить до 4 июля 2026 года.

Также глава наблюдательного комитета Палаты представителей Джеймс Комер создаст подкомитет по вопросам эффективности правительства, который будет возглавлять конгрессменка Марджори Тейлор Грин для сотрудничества с DOGE.

Ожидается, что подкомитет исследует расточительное расходование средств, изучит пути реорганизации федеральных агентств для повышения эффективности и найдет решение для устранения бюрократических проволочек.

Напомним, в прошлом месяце Маск и Рамасвами написали статью, опубликованную в The Wall Street Journal, объясняя, как их государственное агентство будет работать, чтобы определить предложения по сокращениям.

В ней они подчеркивают, что США были основаны на идее, что люди, которых американцы выбирают, руководят правительством. По их словам, «сегодня Америка функционирует не так».

«Большинство юридических актов — это не законы, принятые Конгрессом, а «правила и положения», обнародованные неизбранными бюрократами — десятками тысяч ежегодно.

Большинство государственных решений по правоприменению и дискреционным расходам принимаются не демократически избранным президентом и даже не его политическими назначенцами, а миллионами неизбранных и неназначенных государственных служащих в государственных учреждениях, которые считают себя защищенными от увольнения благодаря гарантиям государственной службы.

Это антидемократически и противоречит видению Отцов-основателей США. Это накладывает огромные прямые и косвенные расходы на налогоплательщиков. К счастью, у нас есть историческая возможность решить эту проблему» - указывают в общей статье Маск и Рамасвами.

Речь идет о трех видах реформ: отмена нормативных актов, сокращение чиновников и экономия средств.

«Нашей Полярной звездой для реформ станет Конституция США с акцентом на двух важных решениях Верховного суда, вынесенных на посту президента Байдена.

В деле «Западная Вирджиния против Агентства по охране окружающей среды» (2022) судьи постановили, что агентства не могут вводить нормативные акты, касающиеся основных экономических или политических вопросов, если Конгресс специально не уполномочит их на это.

По делу «Лопер Брайт против Раймондо» (2024) суд отменил доктрину Chevron и постановил, что федеральные суды больше не должны полагаться на толкование закона федеральными агентствами или их собственные нормотворческие полномочия. Вместе эти случаи свидетельствуют о том, что большое количество действующих федеральных норм превышает полномочия, предоставленные Конгрессом в соответствии с законом», - указывают авторы статьи.

DOGE будет работать с экспертами по правовым вопросам, работающим в государственных учреждениях, с помощью передовых технологий, чтобы применить эти решения к федеральным нормативным актам, принятым такими органами.

DOGE предоставит этот перечень нормативных актов президенту Трампу, который может с помощью исполнительной власти немедленно приостановить выполнение этих нормативных актов и инициировать процесс пересмотра и отмены. «Это освободит отдельных лиц и предприятия от незаконных положений, никогда не принимавшихся Конгрессом, и будет стимулировать экономику США», отмечают сопредседатели.

По их словам, Президент обязан законодательной деятельностью уважать Конгресс, а не бюрократов внутри федеральных агентств. Использование исполнительных приказов для замены законотворчества путем добавления обременительных новых правил является нарушением Конституции, но использование исполнительных приказов для отмены нормативных актов, ошибочно обходящих Конгресс, является законным и необходимым для выполнения решений Верховного суда США.

Как отмечают автор статьи, после того, как эти правила будут полностью упразднены, следующий президент США не сможет просто «нажать выключатель» и восстановить их, а вместо этого должен будет попросить Конгресс сделать это.

Резкое сокращение федерального законодательства обеспечит разумную логику для массового сокращения штата федеральных бюрократов.

DOGE намерена сотрудничать с официально назначенными лицами в агентствах, чтобы определить минимальное количество работников, необходимых для выполнения их конституционно разрешенных и предусмотренных законом функций.

«Общепринятое мнение утверждает, что предусмотренные законом средства защиты государственной службы не позволяют президенту или даже его политическим назначенцам увольнять федеральных работников. Целью этих средств защиты является защита работников от политической мести. Но закон разрешает «сокращения в силе», не относящиеся к конкретным работникам. Закон также уполномочивает президента «устанавливать правила, регулирующие конкурентную службу». Эта власть широка. Предыдущие президенты использовали это для внесения изменений в правила государственной службы исполнительным приказом, и Верховный суд постановил по делам Франклин против Массачусетса (1992 г.) и Коллинз против Йеллен (2021 г.), что они не были ограничены Законом об административных процедурах, когда они так и сделали.

Имея эти полномочия, Дональд Трамп может вводить любое количество «регулирующих конкурентоспособность правил», которые бы уменьшили рост бюрократии, от масштабных увольнений до перемещения федеральных ведомств за пределы Вашингтона» - отмечают автор статьи.

По их мнению, требование к федеральным служащим приходить в офис пять дней в неделю приведет к волне добровольных увольнений, которые они приветствуют.

В новом Агентстве также будут сосредоточены на обеспечении экономии средств для налогоплательщиков.

«Скептики сомневаются, сколько федеральных расходов DOGE может обуздать только с помощью исполнительных мер. Они указывают на Закон о контроле за конфискацией 1974 года, запрещающий президенту прекращать расходы, разрешенные Конгрессом. Господин Трамп ранее заявлял, что этот устав неконституционный, и мы считаем, что нынешний Верховный суд, скорее всего, поддержит его в этом вопросе.

Но даже не полагаясь на эту точку зрения, DOGE поможет положить конец федеральным чрезмерным расходам, нацелившись на более 500 миллиардов долларов ежегодных федеральных расходов, не санкционированных Конгрессом или используемых способом, который Конгресс никогда не санкционировал, от 535 миллионов долларов в год корпорации общественного вещания и 1,5 миллиарда долларов для грантов международным организациям» - отмечают Маск и Рамасвами.

Еще один аспект, над которым будет работать Агентство – нарушение процесса закупок федерального правительства.

«Многие федеральные контракты годами не проверялись. Масштабные проверки, проведенные при временной приостановке выплат, дали бы значительную экономию.

Недавно Пентагон провалил седьмой подряд аудит, свидетельствующий о том, что руководство мало представляет, как тратится его годовой бюджет более чем в 800 миллиардов долларов» - считают авторы.

В итоге они указывают, что главная цель для DOGE – завершить работу до 4 июля 2026 года.

«Нет лучшего подарка на день рождения нашей нации на ее 250-летие, чем создать федеральное правительство, которым бы гордились наши Основатели» – подчеркивают Маск и Рамасвами.

Автор: Наталя Мамченко

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