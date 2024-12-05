Ілон Маск і Вівек Рамасвамі під час скорочення чиновників та федеральних агентств спиратимуться на рішення Верховного суду США

«Полярною зіркою» для реформ зі скорочення бюрократів стане Конституція США з акцентом на двох важливих рішеннях Верховного суду, винесених під час перебування на посаді президента Байдена.

Генеральний директор Tesla та SpaceX Ілон Маск і екс-кандидат у президенти, підприємець Вівек Рамасвамі відвідають Капітолійський пагорб, щоб зустрітися з республіканськими законодавцями в обох палатах Конгресу і обговорити шляхи зменшення марнотратства у федеральному уряді в рамках створеного обраним Президентом США Дональдом Трампом Департаменту ефективності уряду (DOGE).

Нагадаємо, що Маск та Рамасвамі є співголовами нового агентства, яке має на меті викорінити марнотратство державних коштів у США.

Як повідомляє Fox News, очікується, що співголови візьмуть участь у першій зустрічі Сенату DOGE Caucus 5 грудня. Пізніше буде проведено двопалатний захід, організований спікером Палати представників Майком Джонсоном.

Джонсон зазначив, що планує обговорити «основні ідеї реформ» з Маском і Рамасвамі, щоб «домогтися скасування регулювання, адміністративних скорочень і економії коштів», а також відродити «принцип обмеженого уряду».

Підприємці пообіцяли ліквідувати цілі державні установи через ініціативу DOGE, яку вони мають намір завершити до 4 липня 2026 року.

Також голова наглядового комітету Палати представників Джеймс Комер створить підкомітет з питань ефективності уряду, який очолюватиме конгресменка Марджорі Тейлор Грін для співпраці з DOGE.

Очікується, що підкомітет дослідить марнотратне витрачання коштів, вивчить шляхи реорганізації федеральних агентств для підвищення ефективності та знайде рішення для усунення бюрократичної тяганини.

Нагадаємо, минулого місяця Маск і Рамасвамі написали статтю, опубліковану в The Wall Street Journal, пояснюючи, як їх державне агентство працюватиме, щоб визначити пропозиції щодо скорочень.

У ній вони підкреслюють, що США були засновані на ідеї, що люди, яких американці обирають, керують урядом. Натомість, за їх словами, «сьогодні Америка функціонує не так».

«Більшість юридичних актів— це не закони, ухвалені Конгресом, а «правила та положення», які оприлюднюють необрані бюрократи — десятки тисяч щороку.

Більшість державних рішень щодо правозастосування та дискреційних витрат ухвалюються не демократично обраним президентом і навіть не його політичними призначенцями, а мільйонами необраних і непризначених державних службовців у державних установах, які вважають себе захищеними від звільнення завдяки гарантіям державної служби.

Це антидемократично та суперечить баченню Батьків-засновників США. Це накладає величезні прямі та непрямі витрати на платників податків. На щастя, ми маємо історичну можливість вирішити цю проблему» - вказують у спільній статті Маск і Рамасвамі.

Йдеться про три види реформ: скасування нормативних актів, скорочення чиновників та економію коштів.

«Нашою Полярною зіркою для реформ стане Конституція США з акцентом на двох важливих рішеннях Верховного суду, винесених під час перебування на посаді президента Байдена.

У справі «Західна Вірджинія проти Агентства з охорони навколишнього середовища» (2022) судді постановили, що агентства не можуть вводити нормативні акти, що стосуються основних економічних або політичних питань, якщо Конгрес спеціально не уповноважить їх на це.

У справі «Лопер Брайт проти Раймондо» (2024) суд скасував доктрину Chevron і постановив, що федеральні суди більше не повинні покладатися на тлумачення закону федеральними агентствами чи їхні власні нормотворчі повноваження. Разом ці випадки свідчать про те, що велика кількість чинних федеральних норм перевищує повноваження, надані Конгресом відповідно до закону» - вказують автори статті.

DOGE працюватиме з експертами з правових питань, які працюють в державних установах, за допомогою передових технологій, щоб застосувати ці рішення до федеральних нормативних актів, прийнятих такими органами.

DOGE надасть цей перелік нормативних актів президенту Трампу, який може за допомогою виконавчої влади негайно призупинити виконання цих нормативних актів та ініціювати процес перегляду та скасування. «Це звільнить окремих осіб і підприємства від незаконних положень, які ніколи не приймалися Конгресом, і стимулюватиме економіку США», зазначають співголови.

За їх словами, Президент зобов’язаний законодавчою діяльністю поважати Конгрес, а не бюрократів усередині федеральних агентств. Використання виконавчих наказів для заміни законотворчості шляхом додавання обтяжливих нових правил є порушенням Конституції, але використання виконавчих наказів для скасування нормативних актів, які помилково обходять Конгрес, є законним і необхідним для виконання рішень Верховного суду США.

Як зазначають автор статті, після того, як ці правила буде повністю скасовано, наступний президент США не зможе просто «натиснути вимикач» і відновити їх, а замість цього повинен буде попросити Конгрес зробити це.

Різке скорочення федерального законодавства забезпечить розумну логіку для масового скорочення штату федеральних бюрократів.

DOGE має намір співпрацювати з офіційно призначеними особами в агентствах, щоб визначити мінімальну кількість працівників, необхідних для виконання їх конституційно дозволених і передбачених законом функцій.

«Загальноприйнята думка стверджує, що передбачені законом засоби захисту державної служби не дозволяють президенту чи навіть його політичним призначенцям звільняти федеральних працівників. Метою цих засобів захисту є захист працівників від політичної помсти. Але закон дозволяє «скорочення в силі», які не стосуються конкретних працівників. Закон також уповноважує президента «встановлювати правила, що регулюють конкурентну службу». Ця влада широка. Попередні президенти використовували це для внесення змін до правил державної служби виконавчим наказом, і Верховний суд постановив у справах Франклін проти Массачусетса (1992) та Коллінз проти Йеллен (2021), що вони не були обмежені Законом про адміністративні процедури, коли вони так і зробили.

Маючи ці повноваження, Дональд Трамп може запроваджувати будь-яку кількість «правил, що регулюють конкурентоспроможність», які б зменшили зростання бюрократії, від масштабних звільнень до переміщення федеральних відомств за межі Вашингтона» - зауважують автор статті.

На їх думку, вимога до федеральних службовців приходити в офіс п’ять днів на тиждень призведе до хвилі добровільних звільнень, «які вони вітають».

У новому Агентстві також будуть зосереджені на забезпеченні економії коштів для платників податків.

«Скептики сумніваються, скільки федеральних витрат DOGE може приборкати лише за допомогою виконавчих заходів. Вони вказують на Закон про контроль за конфіскацією 1974 року, який забороняє президенту припиняти витрати, дозволені Конгресом. Пан Трамп раніше заявляв, що цей статут є неконституційним, і ми вважаємо, що нинішній Верховний суд, швидше за все, підтримає його в цьому питанні.

Але навіть не покладаючись на цю точку зору, DOGE допоможе покласти край федеральним надмірним витратам, націлившись на понад 500 мільярдів доларів щорічних федеральних витрат, які не санкціоновані Конгресом або використовуються у спосіб, який Конгрес ніколи не санкціонував, від 535 мільйонів доларів на рік корпорації суспільного мовлення та 1,5 мільярда доларів для грантів міжнародним організаціям» - зазначають Маск і Рамасвамі.

Ще один аспект, над яких буде працювати Агентство – порушення процесу закупівель федерального уряду.

«Багато федеральних контрактів роками не перевірялися. Масштабні перевірки, проведені під час тимчасового призупинення виплат, дали б значну економію.

Нещодавно Пентагон провалив сьомий поспіль аудит, що свідчить про те, що керівництво мало уявляє, як витрачається його річний бюджет у понад 800 мільярдів доларів» - вважають автори.

У підсумку вони вказують, що головна мета для DOGE — завершити роботу до 4 липня 2026 року.

«Немає кращого подарунка на день народження нашої нації на її 250-річчя, ніж створити федеральний уряд, яким би пишалися наші Засновники» - підкреслюють Маск і Рамасвамі.

Автор: Наталя Мамченко

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