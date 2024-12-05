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Президент Грузии поддержала санкции Украины против пророссийских политиков

16:45, 5 декабря 2024
Зурабишвили поблагодарила Зеленского за санкции против соратников Иванишвили.
Президент Грузии поддержала санкции Украины против пророссийских политиков
Фото: BBC
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Президент Грузии Саломе Зурабишвили положительно отреагировала на решение Украины ввести санкции против грузинских политиков, которые сотрудничают с Кремлем. Свою позицию она выразила на платформе X.

В заметке она прокомментировала сообщение президента Украины Владимира Зеленского, который объявил о введении санкций в отношении Бидзины Иванишвили и его соратников.

«Лучше и не скажешь. Спасибо, Владимир!» - отметила Зурабишвили.

Президент также подчеркнула угрозу, которую несет политика России, отметив, что Кремль пытается восстановить контроль над Черным морем.

Напомним, Владимир Зеленский указом утвердил решение СНБО о санкциях в отношении тех, «кто продает интересы Грузии».

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санкции Грузия Владимир Зеленский СНБО

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