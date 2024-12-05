Президентка Грузії підтримала санкції України проти проросійських політиків

Зурабішвілі подякувала Зеленському за санкції проти соратників Іванішвілі.

Фото: BBC

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Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі позитивно відреагувала на рішення України запровадити санкції проти грузинських політиків, які співпрацюють із Кремлем. Свою позицію вона висловила на платформі X.

У дописі вона прокоментувала повідомлення президента України Володимира Зеленського, який оголосив про введення санкцій щодо Бідзіни Іванішвілі та його соратників.

«Краще і не скажеш. Дякую, Володимире!» — зазначила Зурабішвілі.

Президентка також підкреслила загрозу, яку несе політика Росії, зазначивши, що Кремль намагається відновити контроль над Чорним морем.

Нагадаємо, Володимир Зеленський указом затвердив рішення РНБО про санкції щодо тих, «хто продає інтереси Грузії».

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