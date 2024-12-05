Зеленський указом затвердив рішення РНБО про санкції щодо тих, «хто продає інтереси Грузії»

Україна ввела санкції проти Бідзіни Іванішвілі та 19 його спільників.

Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, який запроваджує санкції проти колишнього прем'єр-міністра Грузії Бідзіни Іванішвілі та ще 19 осіб. Це рішення надає чинності постанові Ради національної безпеки і оборони (РНБО).

«Щойно підписав указ, який надає чинності рішенню РНБО про санкції. Це санкції проти тієї частини влади зараз у Грузії, яка здає Грузію Путіну» – заявив Зеленський, цитує Офіс Президента.

Глава держави наголосив, що саме проти цього в Грузії тривають масові протести, і закликав міжнародних партнерів зайняти чітку позицію.

«Якщо вчасно не відреагувати або якщо відреагувати не принципово, то далі – втрачені десятиліття, і країни позбавлені свободи», – додав він.

Україна закликала США, Європу та весь демократичний світ приєднатися до санкцій, які спрямовані проти тих, хто, за словами Зеленського, «продає інтереси Грузії та її громадян».

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