Практика судів
  1. В Україні

Зеленський указом затвердив рішення РНБО про санкції щодо тих, «хто продає інтереси Грузії»

10:26, 5 грудня 2024
Україна ввела санкції проти Бідзіни Іванішвілі та 19 його спільників.
Зеленський указом затвердив рішення РНБО про санкції щодо тих, «хто продає інтереси Грузії»
Фото: president.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, який запроваджує санкції проти колишнього прем'єр-міністра Грузії Бідзіни Іванішвілі та ще 19 осіб. Це рішення надає чинності постанові Ради національної безпеки і оборони (РНБО).

«Щойно підписав указ, який надає чинності рішенню РНБО про санкції. Це санкції проти тієї частини влади зараз у Грузії, яка здає Грузію Путіну» – заявив Зеленський, цитує Офіс Президента.

Глава держави наголосив, що саме проти цього в Грузії тривають масові протести, і закликав міжнародних партнерів зайняти чітку позицію.

«Якщо вчасно не відреагувати або якщо відреагувати не принципово, то далі – втрачені десятиліття, і країни позбавлені свободи», – додав він.

Україна закликала США, Європу та весь демократичний світ приєднатися до санкцій, які спрямовані проти тих, хто, за словами Зеленського, «продає інтереси Грузії та її громадян».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

санкції Грузія Володимир Зеленський

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада повернула опцію конфіскації майна у корупціонерів, що уклали угоду зі слідством і звільняються від перспектив в’язниці

Народні депутати повернули норму до КПК, за якою у разі звільнення корупціонера від відбування покарання з випробуванням на підставі угоди про визнання винуватості, до нього може бути також призначене додаткове покарання у виді конфіскації майна за умови його узгодження сторонами угоди.

Мобілізовані адвокати та інші самозайняті особи звільняються від обов’язку нарахування, сплати та подання звітності з військового збору – прийнято зміни

В рамках правок до закону про підвищення податків також передбачили звільнення від обов’язку нарахування, сплати та подання звітності з військового збору для самозайнятих осіб, які призвані під час мобілізації.

Паспортні сервіси за кордоном масово відмовляють хлопцям, які виїхали до досягнення 18 років, у видачі паспортів – стало відомо, в чому причина

Судячи з пояснень заступниці міністра оборони Катерини Черногоренко з приводу причин невидачі паспортів хлопцям за кордоном, які виїхали до досягнення 18 років, їх вважають порушниками військового обліку, і вони отримають документи, коли запрацює дистанційна сплата штрафів.

Насправді це не так – голова Верховного Суду Станіслав Кравченко прокоментував, чи дійсно існує вимога Єврокомісії про додаткову перевірку суддів ВС

Крім того, за словами Станіслава Кравченка, Верховний Суд послідовно займає позицію, що наявних інструментів перевірки доброчесності суддів загалом і суддів ВС зокрема нині більш, ніж достатньо.

Прийняття закону про те, щоб українці за кордоном дистанційно платили штрафи від ТЦК у Резерв+ стане сервісним кроком – Катерина Черногоренко

За словами заступниці міністра оборони Черногоренко, дистанційна сплата штрафів у Резерв+ кожним українцем та українкою за кордоном, які порушили військовий облік, стане значним сервісним кроком.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Михайло Радуцький
    Михайло Радуцький
    голова Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування
  • Тетяна Варфоломеєва
    Тетяна Варфоломеєва
    ректор Академії адвокатури України
  • Анатолій Бідонько
    Анатолій Бідонько
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Олександр Прасов
    Олександр Прасов
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Юлія Мамедова
    Юлія Мамедова
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва