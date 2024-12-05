Зеленский указом утвердил решение СНБО о санкциях в отношении тех, «кто продает интересы Грузии»

Украина ввела санкции против Бидзины Иванишвили и 19 его сообщников.

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который вводит санкции против бывшего премьер-министра Грузии Бидзины Иванишвили и еще 19 человек. Это решение вступает в силу постановлению Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

«Только что подписал указ, который вступает в силу решению СНБО о санкциях. Это санкции против той части власти сейчас в Грузии, которая сдает Грузию Путину», - заявил Зеленский, цитирует Офис Президента.

Глава государства подчеркнул, что именно против этого в Грузии продолжаются массовые протесты, и призвал международных партнеров занять четкую позицию.

«Если вовремя не отреагировать или если отреагировать не принципиально, то дальше - потерянные десятилетия, и страны лишены свободы», - добавил он.

Украина призвала США, Европу и весь демократический мир присоединиться к санкциям, которые направлены против тех, кто, по словам Зеленского, «продает интересы Грузии и ее граждан».

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