Когда пенсионер из числа ВПЛ должен пройти следующую идентификацию — ответ ПФУ

Стало известно, когда должна пройти следующую идентификацию пенсионер из внутренне перемещенных лиц, если предыдущая состоялась в июне.

В Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Донецкой области рассказали, когда пройдет следующую идентификацию пенсионер из числа внутренне перемещенных лиц, если предыдущая состоялась в июне.

Так, физическую идентификацию пенсионерам, которые взяты на учет как внутренне перемещенные лица до 24 февраля 2022 года и получают пенсионные выплаты в АО «Ощадбанк», необходимо проходить каждые шесть месяцев.

«Если предварительная видеоидентификация была в июне, следующая должна быть проведена в декабре», - говорится в сообщении.

Ранее в ПФУ объяснили, как выплачивают пенсию украинцам, живущим за границей и кому нужно предоставить документы.

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