У ПФУ пояснили, як виплачують пенсію українцям, які живуть за кордоном та кому треба надати документи

Хто має до 31 грудня надати Пенсійному фонду України документ про перебування в живих.

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Україна уклала низку міжнародних договорів з питань соціального (пенсійного) забезпечення, якими регулюється, зокрема, порядок виплати пенсій громадянам, які виїхали на постійне проживання за кордон.

За пропорційним принципом укладено договори з Королівством Іспанія, Латвійською Республікою, Словацькою Республікою, Литовською Республікою, Чеською Республікою, Республікою Болгарія, Португальською Республікою, Естонською Республікою, Республікою Польща.

Це значить, що кожна з цих держав призначає та виплачує пенсію за страховий стаж, набутий на своїй території, пояснюють у ПФУ. Страховий стаж, отриманий на території іншої договірної держави, враховується лише для визначення права на пенсію.

Виплата таких пенсій здійснюється щоквартально шляхом переказу на особові рахунки пенсіонерів, відкриті в банках країн проживання, або через компетентний орган договірної держави.

Пенсіонери, які отримують пенсійну виплату через компетентний орган договірної держави, проходять ідентифікацію в цих органах. А пенсіонерам, які одержують виплату на банківський рахунок та проживають у Королівстві Іспанії, Словацькій Республіці, Чеській Республіці, Республіці Болгарія, Португальській Республіці, Республіці Польща, потрібно щороку до 31 грудня надсилати до Пенсійного фонду України заповнений і офіційно засвідчений документ «Підтвердження факту, що особа є живою».

Зразки заяв про підтвердження знаходження особи в живих розміщено на інформаційній сторінці вебпорталу електронних послуг ПФУ.

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