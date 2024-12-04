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В ПФУ объяснили, как выплачивают пенсию украинцам, живущим за границей и кому нужно предоставить документы

19:50, 4 декабря 2024
Кто должен до 31 декабря предоставить Пенсионному фонду Украины документ о пребывании в живых.
В ПФУ объяснили, как выплачивают пенсию украинцам, живущим за границей и кому нужно предоставить документы
Источник фото: Freepik
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Украина заключила ряд международных договоров по вопросам социального (пенсионного) обеспечения, которыми регулируется, в частности, порядок выплаты пенсий гражданам, которые выехали на постоянное проживание за границу.

По пропорциональному принципу заключены договоры с Королевством Испания, Латвийской Республикой, Словацкой Республикой, Литовской Республикой, Чешской Республикой, Болгарией, Португальской Республикой, Эстонской Республикой, Республикой Польшей.

Это означает, что каждое из этих государств назначает и выплачивает пенсию за страховой стаж, приобретенный на своей территории, объясняют в ПФУ. Страховой стаж, полученный на территории другого договорного государства, учитывается только для определения права на пенсию.

Выплата таких пенсий производится ежеквартально путем перевода на личные счета пенсионеров, открытые в банках стран проживания или через компетентный орган договорного государства.

Пенсионеры, получающие пенсионную выплату через компетентный орган договорного государства, проходят идентификацию в этих органах. А пенсионерам, которые получают выплату на банковский счет и проживают в Королевстве Испании, Словацкой Республике, Чешской Республике, Республике Болгария, Португальской Республике, Республике Польша, нужно ежегодно до 31 декабря присылать в Пенсионный фонд Украины заполненный и официально заверенный документ «Подтверждение факта, что лицо живое».

Образцы заявлений о подтверждении нахождения человека в живых размещены на информационной странице веб-портала электронных услуг ПФУ.

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