Спортсмены и дальше могут рекламировать азартные игры – принят закон о борьбе с лудоманией

Трансляции футбольных матчей и дальше могут сопровождаться рекламой азартных игр – Верховная Рада приняла закон.

Источник фото: vikna.if.ua

Спонсорство спортивных команд, спортсменов, спортивных мероприятий и спортивных соревнований, а также трансляции спортивных мероприятий и спортивных соревнований и дальше смогут сопровождаться рекламой азартных игр, а спортсмены будут сниматься в рекламе.

Так, Верховная Рада 4 декабря приняла в целом как закон законопроект 9256-д о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины «с целью борьбы с игровой зависимостью (лудоманией) и совершенствования государственного регулирования деятельности по организации и проведению азартных игр и лотерей».

В частности, предполагается, что реклама азартных игр, реклама торговых марок, других объектов права интеллектуальной собственности, под которыми ведется деятельность по организации и проведению азартных игр, а также других обозначений, под которыми проводятся азартные игры, запрещается, кроме рекламы:

в линейных аудиовизуальных и аудиальных медиа с 23 до 6 часов;

в специализированных изданиях, посвященных азартным играм и/или спорту, предназначенным для лиц старше 21 года;

непосредственно в помещениях игорных заведений;

на вебсайтах организаторов азартных игр и/или в мобильных приложениях организаторов азартных игр, через которые осуществляется деятельность в сфере организации и проведения азартных игр, а также на веб-страницах организаторов азартных игр на платформах общего доступа;

в зарегистрированных в соответствии с Законом Украины «О медиа» онлайн-медиа, предназначенных для лиц старше 21 года;

в зарегистрированных в соответствии с Законом Украины «О медиа» нелинейных аудиовизуальных медиа при условии применения технической возможности по направлению рекламы на лиц старше 21 года;

на платформах общего доступа к информации, платформах совместного доступа к видео, поисковых системах (поисковых сервисах) при условии применения технической возможности таких платформ и систем (сервисов) для направления рекламы на лиц старше 21 года.

Запрещается:

предложение или предоставление любого прямого или косвенного возмещения расходов для доступа к игорным заведениям и/или участия в азартных играх;

размещение изображения или упоминание азартных игр, торговых марок, других объектов права интеллектуальной собственности, под которыми ведется деятельность по организации и проведению азартных игр, а также других обозначений, под которыми проводятся азартные игры, на любых товарах (предметах), кроме размещения на товарах (предметах), непосредственно используемых при проведении азартных игр, а также кроме размещения торговых марок спонсора при выполнении требований, предусмотренных частью 4 статьи 22-1 закона о рекламе (в частности, исключение будет касаться спортивных трансляций);

предложение безвозмездных бонусов (любых других поощрений) вместо внесения ставки;

осуществление телефонных звонков, отправка сообщений неопределенному кругу лиц средствами почтовой связи, средствами мобильной связи и электронных коммуникаций с целью предоставления информации об азартных играх;

распространение рекламы азартных игр на временно оккупированной территории Украины.

Требования, предусмотренные для рекламы азартных игр, распространяются также на любые информационные сообщения об осуществлении благотворительной деятельности организаторами азартных игр, их аффилированными лицами или другими лицами с использованием бренда организатора азартных игр, указания организаторов азартных игр или их брендов в качестве спонсоров. партнеров определенной деятельности или мероприятия в рекламных материалах других заказчиков.

Размещение организатором азартных игр мобильного приложения, предназначенного для участия в азартных играх, в магазинах мобильных приложений не считается рекламой.

В рекламе азартных игр запрещается:

участие лиц, не достигших 21-летнего возраста, в том числе в качестве фотомоделей;

участие военнослужащих, волонтеров, врачей и других медицинских работников, а также лиц, внешний вид которых имитирует внешний вид военнослужащих, врачей;

участие лиц, осуществляющих деятельность в сфере культуры и/или медиа, в частности, представителей субъектов в сфере медиа, профессиональных творческих работников, работников учреждений культуры, специалистов по созданию информационной продукции, публичных деятелей, а также лиц, регулярно распространяющих массовую информацию под своим редакционным контролем через собственные учетные записи на платформах общего доступа к информации с целью получения прибыли (далее – популярные лица), кроме спортсменов , или прямые или косвенные действия по популяризации и/или поощрению популярными лицами участия в азартных играх, а также использование изображений и упоминаний имен популярных лиц, героев кино-, теле- и анимационных фильмов;

, или прямые или косвенные действия по популяризации и/или поощрению популярными лицами участия в азартных играх, а также использование изображений и упоминаний имен популярных лиц, героев кино-, теле- и анимационных фильмов; использование тематики, связанной со сдерживанием и отпором вооруженной агрессии РФ, а также любых патриотических призывов и/или символики, направленных на обеспечение государственного суверенитета, безопасности и обороны, патриотическое воспитание.

В спонсорстве запрещается использование торговых марок, других объектов права интеллектуальной собственности, под которыми ведется деятельность по организации и проведению азартных игр. Не могут быть спонсорами предприятия, имеющие лицензию на осуществление деятельности в сфере организации и проведение азартных игр.

Впрочем, запреты не распространяются на спонсорство в сфере физической культуры и спорта (кроме детского и детско-юношеского спорта), а именно: спонсорство спортивных команд, спортсменов, спортивных мероприятий и спортивных соревнований, а также трансляций спортивных мероприятий и спортивных соревнований, доведение до общего известного или публичного оповещения объектов права интеллектуальной собственности, созданных в результате прямой трансляции спортивных мероприятий и спортивных соревнований, при условии, что оно осуществляется:

без использования средств наружной рекламы;

без размещения на наружных и/или внутренних поверхностях транспортных средств и метрополитена;

без размещения внутри домов, сооружений, кроме размещения в помещениях игорных заведений, а также во время спортивных мероприятий и спортивных соревнований, проводимых в закрытых помещениях.

Спонсорство трансляций спортивных мероприятий и спортивных соревнований, доведение до всеобщего сведения или публичного оповещения объектов права интеллектуальной собственности, созданных в результате трансляции спортивных мероприятий и спортивных соревнований, с использованием торговых марок, других объектов права интеллектуальной собственности, под которыми осуществляется деятельность организации и проведения азартных игр, разрешается исключительно в медиа, являющихся правообладателями или лицензиатами прав на трансляции спортивных мероприятий и спортивных соревнований, доведение до всеобщего сведения или публичного оповещения объектов права интеллектуальной собственности, созданных в результате трансляции спортивных мероприятий и спортивных соревнований.

Продакт-плейсмент азартных игр запрещается.

Автор: Наталя Мамченко

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