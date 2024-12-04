Спортсмени і надалі можуть рекламувати азартні ігри – прийнято закон про боротьбу з лудоманією

Трансляції футбольних матчів і надалі можуть супроводжуватися рекламою азартних ігор – Верховна Рада прийняла закон.

Джерело фото: vikna.if.ua

Спонсорство спортивних команд, спортсменів, спортивних заходів та спортивних змагань, а також трансляції спортивних заходів та спортивних змагань і надалі зможуть супроводжуватися рекламою азартних ігор, а спортсмени будуть зніматися у рекламі.

Так, Верховна Рада 4 грудня ухвалила в цілому як закон законопроект 9256-д про внесення змін до деяких законодавчих актів України «з метою боротьби з ігровою залежністю (лудоманією) та вдосконалення державного регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор та лотерей».

Зокрема, передбачається, що реклама азартних ігор, реклама торговельних марок, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими провадиться діяльність з організації та проведення азартних ігор, а також інших позначень, під якими проводяться азартні ігри, забороняється, крім реклами:

у лінійних аудіовізуальних та аудіальних медіа з 23 години до 6 години;

у спеціалізованих виданнях, присвячених азартним іграм та/або спорту, призначених для осіб старше 21 року;

безпосередньо у приміщеннях гральних закладів;

на вебсайтах організаторів азартних ігор та/або в мобільних додатках організаторів азартних ігор, через які провадиться діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор, а також на вебсторінках організаторів азартних ігор на платформах спільного доступу;

у зареєстрованих відповідно до Закону України «Про медіа» онлайн-медіа, призначених для осіб старше 21 року;

у зареєстрованих відповідно до Закону України «Про медіа» нелінійних аудіовізуальних медіа за умови застосування технічної можливості щодо спрямування реклами на осіб старше 21 року;

на платформах спільного доступу до інформації, платформах спільного доступу до відео, пошукових системах (пошукових сервісах) за умови застосування технічної можливості таких платформ та систем (сервісів) щодо спрямування реклами на осіб старше 21 року.

Забороняється:

пропонування або надання будь-якого прямого чи непрямого відшкодування витрат для доступу до гральних закладів та/або участі в азартних іграх;

розміщення зображення або згадування азартних ігор, торговельних марок, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими провадиться діяльність з організації та проведення азартних ігор, а також інших позначень, під якими проводяться азартні ігри, на будь-яких товарах (предметах), крім розміщення на товарах (предметах), які безпосередньо використовуються під час проведення азартних ігор, а також крім розміщення торговельних марок спонсора за умови виконання вимог, передбачених частиною 4 статті 22-1 закону про рекламу (зокрема, виключення буде стосуватися спортивних трансляцій);

пропонування безоплатних бонусів (будь-яких інших заохочень) замість внесення ставки;

здійснення телефонних дзвінків, надсилання повідомлень невизначеному колу осіб засобами поштового зв’язку, засобами мобільного зв’язку та електронних комунікацій з метою надання інформації про азартні ігри;

поширення реклами азартних ігор на тимчасово окупованій території України.

Вимоги, передбачені для реклами азартних ігор, поширюються також на будь-які інформаційні повідомлення про здійснення благодійної діяльності організаторами азартних ігор, їх афілійованими особами чи будь-якими іншими особами з використанням бренду організатора азартних ігор, зазначення організаторів азартних ігор чи їхніх брендів як спонсорів, партнерів певної діяльності чи заходу в рекламних матеріалах інших замовників.

Розміщення організатором азартних ігор мобільного додатка, призначеного для участі в азартних іграх, у магазинах мобільних додатків не вважається рекламою.

У рекламі азартних ігор забороняється:

участь осіб, які не досягли 21-річного віку, у тому числі як фотомоделей;

участь військовослужбовців, волонтерів, лікарів та інших медичних працівників, а також осіб, зовнішній вигляд яких імітує зовнішній вигляд військовослужбовців, лікарів;

участь осіб, які провадять діяльність у сфері культури та/або медіа, зокрема, представників суб’єктів у сфері медіа, професійних творчих працівників, працівників закладів культури, фахівців зі створення інформаційної продукції, публічних діячів, а також осіб, які регулярно поширюють масову інформацію під своїм редакційним контролем через власні облікові записи на платформах спільного доступу до інформації з метою отримання прибутку (далі – популярні особи), крім спортсменів , або прямі чи опосередковані дії щодо популяризації та/або заохочення популярними особами участі в азартних іграх, а також використання зображень і згадок імен популярних осіб, героїв кіно-, теле- та анімаційних фільмів;

, або прямі чи опосередковані дії щодо популяризації та/або заохочення популярними особами участі в азартних іграх, а також використання зображень і згадок імен популярних осіб, героїв кіно-, теле- та анімаційних фільмів; використання тематики, пов’язаної зі стримуванням та відсіччю збройної агресії РФ, а також будь-яких патріотичних закликів та/або символіки, спрямованих на забезпечення державного суверенітету, безпеки та оборони, патріотичне виховання.

У спонсорстві забороняється використання торговельних марок, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими провадиться діяльність з організації та проведення азартних ігор. Не можуть бути спонсорами суб’єкти господарювання, які мають ліцензію на провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор.

Втім, заборони не поширюються на спонсорство у сфері фізичної культури і спорту (крім дитячого та дитячо-юнацького спорту), а саме: спонсорство спортивних команд, спортсменів, спортивних заходів та спортивних змагань, а також трансляцій спортивних заходів та спортивних змагань, доведення до загального відома чи публічного сповіщення об’єктів права інтелектуальної власності, створених в результаті прямої трансляції спортивних заходів та спортивних змагань, за умови, що воно здійснюється:

без використання засобів зовнішньої реклами;

без розміщення на зовнішніх та/або внутрішніх поверхнях транспортних засобів та метрополітену;

без розміщення всередині будинків, споруд, крім розміщення у приміщеннях гральних закладів, а також під час спортивних заходів та спортивних змагань, що проводяться у закритих приміщеннях.

Спонсорство трансляцій спортивних заходів та спортивних змагань, доведення до загального відома чи публічного сповіщення об’єктів права інтелектуальної власності, створених в результаті трансляції спортивних заходів та спортивних змагань, з використанням торговельних марок, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими провадиться діяльність з організації та проведення азартних ігор, дозволяється виключно у медіа, які є правовласниками чи ліцензіатами прав на трансляції спортивних заходів та спортивних змагань, доведення до загального відома чи публічного сповіщення об’єктів права інтелектуальної власності, створених в результаті трансляції спортивних заходів та спортивних змагань.

Продакт-плейсмент азартних ігор забороняється.

Автор: Наталя Мамченко

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