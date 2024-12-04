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Рада провалила законопроект об установлении уголовной ответственности за «слив» данных из госреестров

14:56, 4 декабря 2024
Законопроект уже второй раз направили на второе повторное чтение.
Рада провалила законопроект об установлении уголовной ответственности за «слив» данных из госреестров
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Верховная Рада не поддержала во втором чтении законопроект 10242, усиливающий уголовную ответственность за несанкционированное распространение данных из электронных реестров.

В целом решение поддержали 213 нардепов (для принятия необходимо 226 голосов). А повторное второе чтение – 229. Таким образом, его уже во второй раз направили на второе повторное чтение.

Речь идет о внесении изменений в Уголовный кодекс относительно установления уголовной ответственности за несанкционированное вмешательство, сбыт или распространение информации, обрабатываемой в публичных электронных реестрах и усиление уголовной ответственности во время военного положения за уголовные правонарушения в сфере использования информационно-коммуникационных систем.

В частности, изменениями предлагается установить наказание в виде лишения свободы на 8 лет за «слив» информации из государственных реестров во время военного положения.

Напомним, как писала «Судебно-юридическая газета», 16 января 2024 года Верховная Рада приняла за основу этот законопроект 10242, которым предлагалось наказывать лишением свободы на срок от 10 до 15 лет за несанкционированный перехват или копирование информации, обрабатываемой в компьютерах, автоматизированных системах, информационно-коммуникационных системах, в том числе публичных электронных реестрах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, если это привело к ее утечке, совершенные лицом, имеющим право доступа к такой информации.

Многие депутаты и профессиональное юридическое сообщество тогда выступили против этого законопроекта.

В Нотариальной палате Украины призвали парламент не принимать этот проект. В частности, как указали в НПУ, реализация законопроекта 10242 приведет к коллапсу в сфере государственной регистрации, ведь обуславливает чрезвычайно большие риски квалификации действий нотариусов и государственных регистраторов как несанкционированные, то есть являющиеся уголовным преступлением, даже если они правомерно совершались для выполнения профессиональных обязанностей.

Вместе с тем, по словам члена Комитета ВР по вопросам правовой политики Игоря Фриса, теперь до второго чтения нормы, вызвавшие негатив у профессионального сообщества, изменены.

Пока неизвестно, какова финальная редакция данного законопроекта, ведь соответствующие поправки комитета не опубликованы, а именно правоохранительный комитет Рады проводит заседание в закрытом формате без информирования об их результатах общественности.

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Верховная Рада Украины

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