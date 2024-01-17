Верховная Рада одобрила законопроект о 10 годах лишения свободы за несанкционированное копирование информации из публичных реестров

Народные депутаты приняли за основу законопроект, устанавливающий наказание от 10 до 15 лет лишения свободы за несанкционированный перехват или копирование информации из реестров, а также за распространение информации с ограниченным доступом.

Лицам, которые в силу профессии имеют доступ к реестрам, следует соблюдать осторожность. Так, 16 января Верховная Рада приняла за основу законопроект 10242 о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины.

Настоящим законопроектом за несанкционированный перехват или копирование информации, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, информационно-коммуникационных системах, в том числе публичных электронных реестрах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, если это привело к ее утечке, совершенные лицом, имеющим право доступа к такой информации, народные депутаты предлагают наказывать лишением свободы на срок от 10 до 15 лет.

Аналогично до 15 лет лишения свободы будет угрожать лицам за несанкционированный сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, хранящейся в информационно-коммуникационных системах, в том числе публичных электронных реестрах, электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или на носителях такой информации, созданной и защищенной в соответствии с действующим законодательством.

Напомним, ранее о рисках предупредил член Комитета Верховной Рады по правовой политике Игорь Фрис.

«В повестке дня появился законопроект 10242. Им санкции за несанкционированный доступ к публичным реестрам растут до 10 лет тюрьмы. По-моему это кардинально изменит формат работы нотариусов и государственных регистраторов в части доступа к информации в реестрах. Вижу безумные риски для указанных специалистов при выполнении возложенных на них функций, не обсуждая пропорциональность выбранных санкций.

Учитывая тонкий лед, на который мы сейчас ступаем в части регистрации прав на уничтоженную недвижимость – это реальная опасность для профессии», отметил он.

Автор: Наталья Мамченко

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