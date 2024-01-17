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Верховная Рада одобрила законопроект о 10 годах лишения свободы за несанкционированное копирование информации из публичных реестров

07:15, 17 января 2024
Народные депутаты приняли за основу законопроект, устанавливающий наказание от 10 до 15 лет лишения свободы за несанкционированный перехват или копирование информации из реестров, а также за распространение информации с ограниченным доступом.
Верховная Рада одобрила законопроект о 10 годах лишения свободы за несанкционированное копирование информации из публичных реестров
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Лицам, которые в силу профессии имеют доступ к реестрам, следует соблюдать осторожность. Так, 16 января Верховная Рада приняла за основу законопроект 10242 о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины.

Настоящим законопроектом за несанкционированный перехват или копирование информации, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, информационно-коммуникационных системах, в том числе публичных электронных реестрах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, если это привело к ее утечке, совершенные лицом, имеющим право доступа к такой информации, народные депутаты предлагают наказывать лишением свободы на срок от 10 до 15 лет.

Аналогично до 15 лет лишения свободы будет угрожать лицам за несанкционированный сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, хранящейся в информационно-коммуникационных системах, в том числе публичных электронных реестрах, электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или на носителях такой информации, созданной и защищенной в соответствии с действующим законодательством.

Напомним, ранее о рисках предупредил член Комитета Верховной Рады по правовой политике Игорь Фрис.

«В повестке дня появился законопроект 10242. Им санкции за несанкционированный доступ к публичным реестрам растут до 10 лет тюрьмы. По-моему это кардинально изменит формат работы нотариусов и государственных регистраторов в части доступа к информации в реестрах. Вижу безумные риски для указанных специалистов при выполнении возложенных на них функций, не обсуждая пропорциональность выбранных санкций.

Учитывая тонкий лед, на который мы сейчас ступаем в части регистрации прав на уничтоженную недвижимость – это реальная опасность для профессии», отметил он.

Автор: Наталья Мамченко

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