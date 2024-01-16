Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Украине запускают Единую систему видеомониторинга состояния публичной безопасности, в том числе – распознавание лица

В Украине начнут работать около 50 тысяч камер видеонаблюдения, в том числе для распознавания лица.

Высший совет правосудия пока решил не рассматривать обращение о давлении на судью во время обыска в Днепровском райсуде Киева

В ВСП решили дождаться объяснений от Государственного бюро расследований, а Оболонский райсуд Киева тем временем поддержал Днепровский райсуд.

Кабмин внес изменения в порядок бронирования военнообязанных работников

Военнообязанные работники предприятий, учреждений и организаций, определенных Министерством по стратегическим отраслям промышленности критически важными в сфере оборонно-промышленного комплекса, будут бронироваться по новым правилам.

Верховная Рада приняла закон о хранении персональных данных украинцев на зарубежных серверах, являющийся частью мобилизационного законодательства

Финальная редакция содержит привязку реестра военнообязанных к единому реестру избирателей.

Верховная Рада рассмотрит изменения в Хозяйственный и Гражданский кодекс, которые есть в Плане реформ от США, относительно прозрачности управления государственными компаниями

Парламент готовится рассмотреть законопроект об усовершенствовании корпоративного управления юридических лиц, акционером, учредителем или участником которых является государство – данная реформа связана с условиями оказания помощи от США.

  1. В мире

OpenAI запретила использовать ее инструменты ИИ в политических кампаниях и предвыборной гонке

17:00, 16 января 2024
Теперь пользователям и разработчикам запрещено использовать инструменты OpenA, такие как ChatGPT или Dall-e, для того, чтобы выдавать себя за политических кандидатов или местные органы власти.
OpenAI запретила использовать ее инструменты ИИ в политических кампаниях и предвыборной гонке
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook , Telegram и Google Новости SUD.UA

Компания OpenAI обновила свои правила и запретила пользователям и разработчикам использовать ее инструменты в избирательных кампаниях и лоббировании. Об этом сообщается в блоге OpenAI.

В соответствии с обновлениями, пользователям и разработчикам ChatGPT, Dall-e и других инструментов OpenAI теперь запрещено использовать инструменты компании, чтобы выдавать себя за кандидатов или органы местного самоуправления. Запрещается использовать инструменты OpenAI для избирательных кампаний или лоббирования, чтобы препятствовать голосованию или искажать процесс голосования.

«Защита честности выборов требует сотрудничества со всех уголков демократического процесса, и мы хотим убедиться, что наши технологии не используются таким образом, чтобы подорвать этот процесс», — говорится в блоге компании.

OpenAI сообщила, что начнет использовать криптографический стандарт для кодирования информации о происхождении изображений, созданных с помощью инструмента Dall-E 3.

Компания также заявила, что выпустит инструмент обнаружения изображений, с помощью которого люди смогут узнать, было ли изображение создано Dall-E. Сначала OpenAI предоставит его в пользование журналистам, платформам и исследователям для получения отзывов.

Пользователям ChatGPT обещают получение новостей в реальном времени. Результаты ответов на запросы будут содержать ссылки на статьи и функции, которые не отображаются по умолчанию в программе. Компания заявила, что "все больше интегрируется с существующими источниками информации".

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Мобилизация 2024: как реагировать военнообязанным на нарушения и как приготовиться к изменениям
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобилизация 2024: как реагировать военнообязанным на нарушения и как приготовиться к изменениям
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олена Малєєва
    Олена Малєєва
    суддя Господарського суду Івано-Франківської області
  • Богдан Мичка
    Богдан Мичка
    заступник голови Сихівського районного суду м. Львова
  • Алла Олійник
    Алла Олійник
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Інна Скрипка
    Інна Скрипка
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Семен Кривонос
    Семен Кривонос
    директор Національного антикорупційного бюро