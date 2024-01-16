OpenAI запретила использовать ее инструменты ИИ в политических кампаниях и предвыборной гонке

Теперь пользователям и разработчикам запрещено использовать инструменты OpenA, такие как ChatGPT или Dall-e, для того, чтобы выдавать себя за политических кандидатов или местные органы власти.

Компания OpenAI обновила свои правила и запретила пользователям и разработчикам использовать ее инструменты в избирательных кампаниях и лоббировании. Об этом сообщается в блоге OpenAI.

В соответствии с обновлениями, пользователям и разработчикам ChatGPT, Dall-e и других инструментов OpenAI теперь запрещено использовать инструменты компании, чтобы выдавать себя за кандидатов или органы местного самоуправления. Запрещается использовать инструменты OpenAI для избирательных кампаний или лоббирования, чтобы препятствовать голосованию или искажать процесс голосования.

«Защита честности выборов требует сотрудничества со всех уголков демократического процесса, и мы хотим убедиться, что наши технологии не используются таким образом, чтобы подорвать этот процесс», — говорится в блоге компании.

OpenAI сообщила, что начнет использовать криптографический стандарт для кодирования информации о происхождении изображений, созданных с помощью инструмента Dall-E 3.

Компания также заявила, что выпустит инструмент обнаружения изображений, с помощью которого люди смогут узнать, было ли изображение создано Dall-E. Сначала OpenAI предоставит его в пользование журналистам, платформам и исследователям для получения отзывов.

Пользователям ChatGPT обещают получение новостей в реальном времени. Результаты ответов на запросы будут содержать ссылки на статьи и функции, которые не отображаются по умолчанию в программе. Компания заявила, что "все больше интегрируется с существующими источниками информации".

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