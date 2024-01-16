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OpenAI заборонила використовувати її інструменти ШІ в політичних кампаніях і передвиборчих перегонах

17:00, 16 січня 2024
Відтепер користувачам і розробникам заборонено використовувати інструменти OpenA, такі як ChatGPT або Dall-e, для того, щоб видавати себе за політичних кандидатів або місцеві органи влади.
OpenAI заборонила використовувати її інструменти ШІ в політичних кампаніях і передвиборчих перегонах
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Компанія OpenAI оновила свої правила та заборонила користувачам і розробникам застосовувати її інструменти у виборчих кампаніях та лобіюванні. Про це повідомлено у блозі OpenAI.

Відповідно до оновлень, користувачам і розробникам інструментів ChatGPT, Dall-e та інших інструментів OpenAI тепер заборонено використовувати інструменти компанії, щоб видавати себе за кандидатів або органи місцевого самоврядування. Заборонено використовувати інструменти OpenAI для виборчих кампаній або лобіювання, щоб перешкоджати голосуванню або спотворювати процес голосування.

«Захист чесності виборів вимагає співпраці з усіх куточків демократичного процесу, і ми хочемо переконатися, що наші технології не використовуються таким чином, щоб підірвати цей процес», — зазначено у блозі компанії.

OpenAI повідомила, що почне застосувати криптографічний стандарт для кодування інформації про походження зображень, створених за допомогою інструменту Dall-E 3.

Компанія також заявила, що випустить інструмент виявлення зображень, за допомогою якого люди зможуть дізнатися, чи було зображення створене Dall-E. Спершу OpenAI надасть його в користування журналістам, платформам та дослідникам для отримання відгуків.

Користувачам чатбота ChatGPT обіцяють отримання новин у реальному часі. Результати відповідей на запити міститимуть посилання на статті та функції, які наразі не відображаються за умовчанням у програмі. Компанія заявила, що «все більше інтегрується з існуючими джерелами інформації».

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