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Рада провалила законопроект щодо встановлення кримінальної відповідальності за «злив» даних з держреєстрів

14:56, 4 грудня 2024
Законопроект вже вдруге направили на друге повторне читання.
Рада провалила законопроект щодо встановлення кримінальної відповідальності за «злив» даних з держреєстрів
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Верховна Рада не підтримала у другому читанні законопроект 10242, який посилює кримінальну відповідальність за несанкціоноване розповсюдження даних з електронних реєстрів.

В цілому рішення підтримали 213 нардепів (для ухвалення необхідно 226 голосів). А повторне друге читання – 229. Таким чином, його вже вдруге направили на друге повторне читання.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», йдеться про внесення змін до Кримінального кодексу щодо встановлення кримінальної відповідальності за несанкціоноване втручання, збут або розповсюдження інформації, що оброблюється в публічних електронних реєстрах та посилення кримінальної відповідальності під час дії воєнного стану за кримінальні правопорушення у сфері використання інформаційно-комунікаційних систем.

Зокрема, змінами пропонується встановити покарання у виді позбавлення волі на 8 років за «злив» інформації з державних реєстрів під час воєнного стану.

Нагадаємо, як писала «Судово-юридична газета», 16 січня 2024 року Верховна Рада прийняла за основу цей законопроект 10242, яким пропонувалося карати позбавленням волі на строк від 10 до 15 років за несанкціоноване перехоплення або копіювання інформації, яка оброблюється в комп'ютерах, автоматизованих системах, інформаційно-комунікаційних системах, в тому числі публічних електронних реєстрах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, якщо це призвело до її витоку, вчинені особою, яка має право доступу до такої інформації.

Чимало депутатів та професійна правнича спільнота тоді виступили проти цього законопроекту.

У Нотаріальній палаті України закликали парламент не приймати цей проект. Зокрема, як вказали у НПУ, реалізація законопроекту 10242 призведе до колапсу у сфері державної реєстрації, адже зумовлює надзвичайно великі ризики кваліфікації дій нотаріусів і державних реєстраторів як несанкціоновані, тобто такі, що є кримінальним злочином, навіть якщо вони правомірно вчинялись для виконання професійних обов’язків.

Разом з тим, за словами члена Комітету ВР з питань правової політики Ігоря Фріса, тепер до другого читання норми, які викликали негатив в професійної спільноти, змінено.

Наразі невідомо, якою є фінальна редакція даного законопроекту, адже відповідні поправки комітету не опубліковані, а саме правоохоронний комітет Ради проводить засідання в закритому форматі без інформування про їх результати громадськості.

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Верховна Рада України

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