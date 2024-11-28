Практика судів
  1. Публікації
  2. / Законодавство

«Злив» інформації з державних реєстрів стане тяжким злочином – у Раді повернулися до розгляду раніше забракованого законопроекту

14:17, 28 листопада 2024
Верховна Рада повертається до законопроекту, яким вводиться 8 років позбавлення волі за розповсюдження даних з державних реєстрів.
«Злив» інформації з державних реєстрів стане тяжким злочином – у Раді повернулися до розгляду раніше забракованого законопроекту
Джерело фото: Комітет ВРУ з питань правоохоронної діяльності
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності на позачерговому засіданні 27 листопада вирішив рекомендувати прийняти в другому читанні та в цілому законопроект 10242, який раніше парламент не підтримав і відправив на повторне друге читання.

Йдеться про внесення змін до Кримінального кодексу щодо встановлення кримінальної відповідальності за несанкціоноване втручання, збут або розповсюдження інформації, що оброблюється в публічних електронних реєстрах та посилення кримінальної відповідальності під час дії воєнного стану за кримінальні правопорушення у сфері використання інформаційно-комунікаційних систем.

Зокрема, змінами пропонується встановити покарання у виді позбавлення волі на 8 років за «злив» інформації з державних реєстрів під час воєнного стану.

Нагадаємо, як писала «Судово-юридична газета», 16 січня 2024 року Верховна Рада прийняла за основу цей законопроект 10242, яким пропонувалося карати позбавленням волі на строк від 10 до 15 років за несанкціоноване перехоплення або копіювання інформації, яка оброблюється в комп'ютерах, автоматизованих системах, інформаційно-комунікаційних системах, в тому числі публічних електронних реєстрах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, якщо це призвело до її витоку, вчинені особою, яка має право доступу до такої інформації.

Чимало депутатів та професійна правнича спільнота тоді виступили проти цього законопроекту.

У Нотаріальній палаті України закликали парламент не приймати цей проект. Зокрема, як вказали у НПУ, реалізація законопроекту 10242 призведе до колапсу у сфері державної реєстрації, адже зумовлює надзвичайно великі ризики кваліфікації дій нотаріусів і державних реєстраторів як несанкціоновані, тобто такі, що є кримінальним злочином, навіть якщо вони правомірно вчинялись для виконання професійних обов’язків.

Разом з тим, за словами члена Комітету ВР з питань правової політики Ігоря Фріса, тепер до другого читання норми, які викликали негатив в професійної спільноти, змінено.

Наразі невідомо, якою є фінальна редакція даного законопроекту, адже відповідні поправки комітету не опубліковані, а саме правоохоронний комітет Ради проводить засідання в закритому форматі без інформування про їх результати громадськості.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховна Рада України законопроект депутат

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
«Злив» інформації з державних реєстрів стане тяжким злочином – у Раді повернулися до розгляду раніше забракованого законопроекту

Верховна Рада повертається до законопроекту, яким вводиться 8 років позбавлення волі за розповсюдження даних з державних реєстрів.

Засновник Facebook Марк Цукерберг зустрівся з Дональдом Трампом у резиденції Мар-а-Лаго

Представник Meta сказав, що Цукерберг «вдячний» за запрошення на вечерю.

Вища рада правосуддя призначила 21 дисциплінарного інспектора – список інспекторів та хто та як за них голосував

Дисциплінарними інспекторами Служби дисциплінарних інспекторів ВРП призначені помічники суддів, адвокати, науковці, представники НАЗК та НАБУ, а також співробітники Вищої ради правосуддя.

Постанови ВЛК обласних ТЦК оскаржуються в штатних ВЛК або у судовому порядку – які зміни внесло Міноборони про Положення про ВЛК

Окрім того, що визнані непридатними до служби не будуть виключатися з військового обліку, Міноборони внесло зміни до положення про ВЛК стосовно порядку оскарження постанов ВЛК, визначення ступеню придатності та формування складу ВЛК.

Міноборони затвердило порядок погодження рішень військового командування про примусове відчуження або вилучення майна

Головне управління земель оборони та фондів визначено органом, який погоджує рішення військового командування про примусове відчуження або вилучення майна, а висновок про здійснення виплат для наступної повної компенсації за майно оформлюється ТЦК за місцем відчуження майна.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Святослав Пограничний
    Святослав Пограничний
    шеф-редактор Судово-юридичної газети, глава Першої правової медіагрупи
  • Марина Оздоба
    Марина Оздоба
    суддя Святошинського районного суду міста Києва