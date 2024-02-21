Реалізація законопроєкту про несанкціонований доступ до реєстрів може призвести до колапсу у сфері держреєстрації – НПУ

У НПУ вважають, що запропоновані законопроєктом № 10242 зміни не відповідають критерію правової визначеності, який є засадничим для кримінального права.

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У Нотаріальній палаті України закликали парламент не приймати законопроєкт № 10242 «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення кримінальної відповідальності за несанкціоноване втручання, збут або розповсюдження інформації, що оброблюється в публічних електронних реєстрах та посилення кримінальної відповідальності під час дії воєнного стану за кримінальні правопорушення у сфері використання інформаційно-комунікаційних систем» у запропонованій редакції.

Раніше ми писали, що народні депутати прийняли за основу законопроєкт, який встановлює покарання від 10 до 15 років позбавлення волі за несанкціоноване перехоплення або копіювання інформації з реєстрів, а також за розповсюдження інформації з обмеженим доступом.

Як зазначили експерти, ключовим проблемним питанням є те, що Кримінальний кодекс України не розкриває змісту поняття «несанкціоновані дії чи втручання». Зокрема не розкрите поняття щодо «несанкціонованих дій з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї» (ст. 362 КК).

«Таким чином, можна констатувати, що як положеннями чинного ККУ, так і пропозиціями, закріпленими у законопроєкті, який поширює дію відповідних норм ККУ на публічні реєстри, не розкритий зміст (склад) злочину. Оскільки не визначено поняття «несанкціонованої діяльності з реєстрами», це створює надзвичайно вагомі ризики різного трактування цього поняття та загрози отримання кримінального переслідування за правомірну професійну діяльність з реєстрами осіб, які мають до нього доступ, зокрема нотаріусів», - пояснили там.

Водночас у НПУ наголосили, що підтримують необхідність законодавчого врегулювання кримінальної відповідальності за несанкціонований доступ до реєстрів, але вважають, що запропоновані законопроєктом № 10242 зміни «не відповідають критерію правової визначеності, який є засадничим для кримінального права».

Крім того, пояснюють у Нотаріальній палаті, необґрунтованим є встановлення як обтяжуючої обставини вчинення злочинних дій протягом воєнного стану, а також встановлення неадекватної кримінальної відповідальності за умови такої обтяжуючої обставини.

«Реалізація законопроєкту № 10242 призведе до колапсу у сфері державної реєстрації, адже зумовлює надзвичайно великі ризики кваліфікації дій нотаріусів і державних реєстраторів як несанкціоновані, тобто такі, що є кримінальним злочином, навіть якщо вони правомірно вчинялись для виконання професійних обов’язків», - підкреслили в НПУ.

Заперечення щодо доцільності прийняття законопроєкту Нотаріальна палата аргументувала у листі Комітету ВРУ з питань правової політики нижче:

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