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  1. В Украине

Реализация законопроекта о несанкционированном доступе к реестрам может привести к коллапсу в сфере госрегистрации – НПУ

14:15, 21 февраля 2024
В НПУ считают, что предложенные законопроектом № 10242 изменения не соответствуют критерию правовой определенности, который является основополагающим для уголовного права.
Реализация законопроекта о несанкционированном доступе к реестрам может привести к коллапсу в сфере госрегистрации – НПУ
Источник фото: miskrada.kherson.ua
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В Нотариальной палате Украины призвали парламент не принимать законопроект № 10242 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины об установлении уголовной ответственности за несанкционированное вмешательство, сбыт или распространение информации, обрабатываемой в публичных электронных реестрах и усиление уголовной ответственности во время действия военного положения за уголовные правонарушения в сфере использования информационно-коммуникационных систем» в предложенной редакции.

Ранее мы писали, что народные депутаты приняли за основу законопроект, устанавливающий наказание от 10 до 15 лет лишения свободы за несанкционированный перехват или копирование информации из реестров, а также за распространение информации с ограниченным доступом.

Как отметили эксперты, ключевым проблемным вопросом является то, что Уголовный кодекс Украины не раскрывает смысл понятия «несанкционированные действия или вмешательство». В частности, не раскрыто понятие относительно «несанкционированных действий с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней» (ст.362 УК).

«Таким образом, можно констатировать, что как положениями действующего УКУ, так и предложениями, закрепленными в законопроекте, который распространяет действие соответствующих норм УКУ на публичные реестры, не раскрыто содержание (состав) преступления. Поскольку не определено понятие «несанкционированной деятельности с реестрами», это создает чрезвычайно значимые риски различной трактовки этого понятия и угрозы получения уголовного преследования за правомерную профессиональную деятельность с реестрами лиц, которые имеют к нему доступ, в частности нотариусов», - пояснили там.

В то же время в НПУ подчеркнули, что поддерживают необходимость законодательного урегулирования уголовной ответственности за несанкционированный доступ к реестрам, но считают, что предложенные законопроектом № 10242 изменения «не соответствуют критерию правовой определенности, который является основополагающим для уголовного права».

Кроме того, объясняют в Нотариальной палате, необоснованным является установление как отягчающего обстоятельства совершения преступных действий в течение военного положения, а также установление неадекватной уголовной ответственности при условии такого отягчающего обстоятельства.

«Реализация законопроекта № 10242 приведет к коллапсу в сфере государственной регистрации, ведь обуславливает чрезвычайно большие риски квалификации действий нотариусов и государственных регистраторов как несанкционированные, то есть такие, что являются уголовным преступлением, даже если они правомерно совершались для выполнения профессиональных обязанностей», - подчеркнули в НПУ.

Возражения относительно целесообразности принятия законопроекта Нотариальная палата аргументировала в письме Комитету ВРУ по вопросам правовой политики ниже:

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