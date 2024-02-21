Эксперты по международному праву поддержали замораживание активов российского центрального банка на $300 млрд

Эксперты по международному праву разрешили принимать дополнительные контрмеры против россии из-за нарушения ею международных норм.

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Экспертная группа по правовым вопросам одобрила замораживание активов российского центрального банка на сумму 300 миллиардов долларов. Это решение было принято учитывая масштабы вторжения россии в Украину и соответствует международному праву.

Согласно сообщению Bloomberg, письмо с этим предложениями было подписано десятью экспертами и практиками международного права из разных стран, в частности Бельгии, Франции, Германии, Японии, Нидерландов, Великобритании и США.

Эксперты пришли к выводу, что государствам, которые заморозили российские государственные активы, разрешено принимать дополнительные контрмеры против России из-за нарушения ею международных норм. В частности, рекомендуется передача российских государственных активов в качестве компенсации за нанесенный ущерб в результате противоправных действий россии.

В письме также указано, что авторы действуют независимо от любых спонсоров или клиентов. Они отметили, что конфискация активов может быть оправданной только в случае применения ее против государства-нарушителя международных норм, с целью заставить его возместить нанесенный ущерб или выполнить свои обязательства.

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