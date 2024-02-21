Денис Малюська ответил на критику законопроекта о перезагрузке БЭБ и объяснил, почему переаттестация сотрудников БЭБ состоится после войны

«Мы имели много внутренних дискуссий по переаттестации БЭБ уже сейчас, аргументы «против» перевесили, поскольку сейчас просто не существует достаточно нетрудоустроенных квалифицированных и порядочных людей, которые могли бы заменить сотрудников БЭБ так, чтобы работа улучшилась», - отметил Денис Малюська по законопроекту 10439.

Министр юстиции Денис Малюська ответил на критику правительственного законопроекта о реформе Бюро экономической безопасности.

Напомним, 29 января Правительство в лице Минюста внесло в Верховную Раду два законопроекта, касающиеся расследования экономических преступлений. Это законопроекты о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс №10440 и о внесении изменений в Закон «О Бюро экономической безопасности Украины» об усовершенствовании работы Бюро №10439.

По законопроекту №10439 предлагается, чтобы нового директора БЭБ отбирала конкурсная комиссия, в которую входят 3 человека, определенные Кабинетом Министров, а также три человека, определенные КМУ на основании предложений международных и иностранных организаций.

Решение конкурсной комиссии считается принятым, если за него на заседании проголосовало не менее 4 членов конкурсной комиссии, в том числе не менее двух членов, определенных на основании предложений международных и иностранных организаций.

Впрочем, данный законопроект столкнулся с критикой от общественных организаций.

По этому поводу Денис Малюська отметил следующее.

«Технический пост по реформе БЭБ, исключительно для народных депутатов и бизнес-ассоциаций (другим читать запрещено)

(1) Правительство не будет просить ВРУ принять закон, противоречащий требованиям наших международных партнеров. У нас есть их всеобщая поддержка реформы, отдельные положения и идеи все еще обсуждаются. Да, иногда наши партнеры не столь быстры, как нам хотелось бы.

Учитывая контекст переговоров, мы не ожидаем требований суперрадикальных изменений правительственного текста. То есть можно будет все учесть и изменить как только официальные комментарии будут готовы. Имхо, для этого и было придумано второе чтение в регламенте

(2) Правительственный законопроект предусматривает решающий голос международников при выборе нового руководителя БЭБ. Также правительственный законопроект предусматривает немедленную переаттестацию заместителей руководителя БЭБ.

Нормальный (не криворукий) новый руководитель сможет легко зачистить БЭБ от плохих кадров (если таковые там еще останутся). Инструментов для этого – множество. Особенно во время войны.

Возможностей завести новую команду (если такая команда будет существовать) – и сейчас множество. В БЭБ работает всего четвертая часть от необходимого кадрового состава. Тысячи честных детективов, если вы существуете, готовьтесь прийти на работу, вакантных мест даже уже сейчас – множество!!

(3) По законопроекту переаттестация остальных сотрудников БЭБ состоится после войны. Параметры такой переаттестации сейчас сказать сложно, поскольку непонятно, что будет происходить с рынком труда. Однако, в любом случае, процесс такой переаттестации будет согласовываться с нашими международными партнерами.

Мы имели много внутренних дискуссий о переаттестации уже сейчас. Аргументы «против» перевесили, поскольку сейчас просто нет достаточно нетрудоустроенных квалифицированных и порядочных людей, которые могли бы заменить сотрудников БЭБ так, чтобы работа улучшилась. Проблемы с кадрами испытывают все и в частном, и в публичном секторе. Перспективы будут гораздо лучше, когда наши воины вернутся с войны – нетрудоустроенных, патриотических, честных и настроенных на реформы будет больше на порядок. Имхо будет самое время для переаттестации повсюду, не только у БЭБ.

Просьба: давайте не заболтать реформу. БЭБ мог бы иметь достойного руководителя еще в прошлом году. В поиске между хорошим и еще лучшим мы затягиваем реформу и всем, кто пытается реформу заговорить, отдельные правоохранители будут очень благодарны.

Относительно изменений в УПК:

Мы помним наши бизнес-обещания.

Мы будем просить депутатов усовершенствовать правительственный текст. Да и у самих депутатов есть идеи.

В частности, не встретил никого, кто бы против установить сроки для ареста счетов или имущества с необходимостью продления таких сроков следственным судьей», отметил министр юстиции.

Напомним, что сопутствующим законопроектом 10440 Кабмин в качестве механизма защиты бизнеса от нарушений со стороны стражей порядка Кабмин предлагает ввести присутствие представителя Совета бизнес-омбудсмена во время выполнения постановлений на обыск другого владения субъекта предпринимательской деятельности и о временном доступе к вещам и документам.

Вместе с тем, деятельность Совета бизнес-омбудсмена регулируется Положением, одобренным Кабмином еще в 2014 году, и в соответствии с ним представитель Совета бизнес-омбудсмена появляться на обыск не обязан.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», возникает и вопрос относительно того, в каком количестве должна работать команда Совета, ведь в настоящее время п. 8 Положения определено, что в состав Совета входит собственно бизнес-омбудсмен (в настоящее время Роман Ващук), два его заместителя (сейчас один заместитель – Татьяна Короткая) и работники Секретариата. Жалобами в соответствии с Регламентом занимаются исследователи (на сайт бизнес-омбудсмена указано, что офис насчитывает 15 инспекторов и 4 младших инспекторов). Также есть администрация и специалист по коммуникациям. Всего – 32 человека.

Но для того, чтобы охватить, например, регионы и успеть добраться до места проведения следственных действий за 4 часа, очевидно, структура офиса бизнес-омбудсмена должна быть построена вроде органов адвокатского самоуправления.

Автор: Наталя Мамченко

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