Министры иностранных дел G20 обсудят войны в Украине и Израиле

Министры иностранных дел G20 соберутся, чтобы обсудить глобальные конфликты на встрече в Рио-де-Жанейро.

Источник фото: ukrinform

В среду, 21 февраля, министры иностранных дел стран "Большой двадцатки" соберутся в Рио-де-Жанейро для обсуждения мировой напряженности и путей улучшения многосторонних организаций в подготовке к ежегодному саммиту лидеров под председательством Бразилии. Об этом сообщает The Guardian.

Двухдневная встреча, которая состоится на пристани для яхт в Рио, начнется с обзора глобальной ситуации и конфликтов, в частности с войнами в Украине и Израиле.

Встретятся госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров. Это будет их первое столкновение за одним столом после короткой тет-а-тет встречи на прошлогоднем мероприятии министров иностранных дел в Нью-Дели.

По словам европейского дипломата, Бразилия предлагает провести вторую встречу министров иностранных дел G20 в сентябре во время Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Это может способствовать продвижению переговоров о глобальном управлении с участием всех стран-членов ООН, которые приглашены к участию.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.