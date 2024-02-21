Зеленский пообещал быстрые шаги в урегулировании блокады границы с Польшей

Президент Украины Владимир Зеленский провел оперативное совещание с членами правительства.

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Президент Украины Владимир Зеленский провел оперативное совещание, на котором обсудил ряд актуальных вопросов вместе с членами правительства. Среди основных тем обсуждения были блокировки на польской границе. Во время совещания с чиновниками: с вице-премьером Ольгой Стефанишиной и министрами Дмитрием Кулебой, Александром Кубраковым и Николаем Сольским, "подробно разобрали ситуацию и определили наши следующие шаги. Они будут очень быстро".

Президент выразил благодарность Европейской комиссии за четкую позицию по либерализации торговли с Европейским Союзом. Он также отметил необходимость прочности единства для общей безопасности в связи с российской агрессией и отказался от ситуативных компромиссов. "Ситуативные интересы не имеют права ее пошатнуть", - добавил Зеленский.

Зеленский также рассмотрел подробные отчеты по поставкам боеприпасов, оружия, систем радиоэлектронной борьбы и дронов, которые были представлены министром обороны Рустемом Умеровым и Главнокомандующим Александром Сырским. Наряду с этим были получены сводки от Генерального управления разведки Министерства обороны и Службы внешней разведки.

Отдельное внимание было уделено ситуации в регионах, в частности ликвидации последствий российских ударов и оказанию помощи пострадавшим жителям. Президент также отметил необходимость дальнейшего развития системы многоуровневой защиты критических объектов в прифронтовых и приграничных областях.

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