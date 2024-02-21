Анджей Дуда подписал закон о помощи украинцам в Польше

Действие документа продлили до 30 июня этого года.

Источник фото: PAP/Radek Pietruszka

Президент Польши Анджей Дуда в 20 февраля подписал изменения в закон о помощи гражданам Украины. Об этом сообщает канцелярия президента Польши.

Согласно принятому закону, действие документа, которое завершалось 4 марта, продлено до 30 июня этого года.

Как отмечает «Укринформ», следующим шагом в правительстве Польши, как планируется, станет начало работы над «существенными изменениями и продлением срока действия закона» после 30 июня, в соответствии с решением Совета ЕС о продлении временной защиты для перемещенных лиц из Украины до 4 марта 2025 года.

Изменениями этого закона предусматривается продление срока легальности пребывания военных беженцев в Польше до 30 июня; допустимости дальнейшего использования до тех пор зданий, где временно группами проживают военные беженцы из Украины; легальности до тех пор разрешительных документов на пребывание в Польше. Кроме того, изменениями в закон предусмотрено продление до 30 июня этого года возможности выполнения работы врачами, стоматологами, медсестрами и акушерками из Украины.

Как мы писали, Анджей Дуда сделал заявление о протестах польских фермеров на границе с Украиной.

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