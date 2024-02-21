Анджей Дуда підписав закон про допомогу українцям у Польщі

Дію документу продовжили до 30 червня цього року.

Джерело фото: PAP/Radek Pietruszka

Президент Польщі Анджей Дуда у 20 лютого підписав зміни до закону про допомогу громадянам України. Про це повідомляє канцелярія президента Польщі.

Згідно з ухваленим законом, дію документа, яка завершувалася 4 березня, продовжено до 30 червня цього року.

Як зазначає «Укрінформ», наступним кроком в уряді Польщі, як планується, буде початок роботи над «суттєвими змінами та продовженням терміну дії закону» після 30 червня, відповідно до рішення Ради ЄС щодо продовження тимчасового захисту для переміщених осіб з України до 4 березня 2025 року.

Змінами до цього закону передбачається продовження терміну легальності перебування воєнних біженців у Польщі до 30 червня; допустимості подальшого використання до цього часу будівель, де тимчасово групами проживають воєнні біженці з України; легальності до цього часу дозвільних документів українців на перебування в Польщі. Крім того, змінами до закону передбачено продовження до 30 червня цього року можливості виконання праці лікарями, стоматологами, медсестрами та акушерками з України.

Як ми писали, Анджей Дуда зробив заяву про протести польських фермерів на кордоні з Україною.

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