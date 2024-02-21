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Зеленський пообіцяв швидкі кроки у врегулюванні блокади кордону з Польщею

13:38, 21 лютого 2024
Президент України Володимир Зеленський провів оперативну нараду з урядовцями.
Зеленський пообіцяв швидкі кроки у врегулюванні блокади кордону з Польщею
Джерело фото: ОП
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Президент України Володимир Зеленський провів оперативну нараду, на якій обговорив низку актуальних питань разом із членами уряду. Серед основних тем обговорення були блокування на польському кордоні. Під час наради з урядовцями: з віцепрем’єркою Ольгою Стефанішиною та міністрами Дмитром Кулебою, Олександром Кубраковим та Миколою Сольським, «детально розібрали ситуацію та визначили наші наступні кроки. Вони будуть дуже швидко».

Президент висловив вдячність Європейській комісії за чітку позицію щодо лібералізації торгівлі з Європейським Союзом. Він також наголосив на необхідності міцності єдності для спільної безпеки у зв’язку з російською агресією та відмовився від ситуативних компромісів. «Ситуативні інтереси не мають права її похитнути», – додав Зеленський.

Зеленський також розглянув детальні звіти щодо постачання боєприпасів, зброї, систем радіоелектронної боротьби та дронів, які були представлені міністром оборони Рустемом Умєровим та Головнокомандувачем Олександром Сирським. Поряд з цим було отримано зведення від Генерального управління розвідки Міністерства оборони та Служби зовнішньої розвідки.

Окрема увага була приділена ситуації в регіонах, зокрема ліквідації наслідків російських ударів та наданню допомоги постраждалим мешканцям. Президент також наголосив на необхідності подальшої розбудови системи багаторівневого захисту критичних об’єктів у прифронтових та прикордонних областях.

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