Міністри закордонних справ G20 обговорять війни в Україні та Ізраїлі

Міністри закордонних справ G20 зберуться, щоб обговорити глобальні конфлікти на зустрічі в Ріо-де-Жанейро.

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У середу, 21 лютого, міністри закордонних справ країн "Великої двадцятки" зберуться в Ріо-де-Жанейро для обговорення світової напруженості та шляхів покращення багатосторонніх організацій у підготовці до щорічного саміту лідерів під головуванням Бразилії. Про це повідомляє The Guardian.

Дводенна зустріч, що відбудеться на пристані для яхт у Ріо, розпочнеться із огляду глобальної ситуації та конфліктів, зокрема з війнами в Україні та Ізраїлі.

Зустрінуться держсекретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Це буде їх перше зіткнення за одним столом після короткої віч-на-віч зустрічі на минулорічному заході міністрів закордонних справ у Нью-Делі.

За словами європейського дипломата, Бразилія пропонує провести другу зустріч міністрів закордонних справ G20 у вересні під час Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку. Це може сприяти просуванню переговорів про глобальне управління з участю всіх країн-членів ООН, які запрошені до участі.

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