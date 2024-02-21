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  1. У світі

Експерти з міжнародного права підтримали замороження активів російського центрального банку на $300 млрд

19:05, 21 лютого 2024
Експерти з міжнародного права дозволили приймати додаткові контрзаходи проти росії через порушення нею міжнародних норм.
Експерти з міжнародного права підтримали замороження активів російського центрального банку на $300 млрд
Джерело фото: Shutterstock.com
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Експертна група з правових питань схвалила замороження активів Російського центрального банку на суму 300 мільярдів доларів. Це рішення було ухвалено враховуючи масштаби вторгнення Росії в Україну та відповідає міжнародному праву.

Згідно з повідомленням Bloomberg, лист з цим пропозиціями був підписаний десятьма експертами та практиками міжнародного права з різних країн, зокрема Бельгії, Франції, Німеччини, Японії, Нідерландів, Великобританії та США.

Експерти дійшли висновку, що державам, які заморозили російські державні активи, дозволено приймати додаткові контрзаходи проти росії через порушення нею міжнародних норм. Зокрема, рекомендується передача російських державних активів як компенсація за завдані збитки внаслідок протиправних дій росії.

У листі також зазначено, що автори діють незалежно від будь-яких спонсорів чи клієнтів. Вони наголосили, що конфіскація активів може бути виправданою лише у випадку застосування її проти держави-порушника міжнародних норм, з метою змусити її відшкодувати завдані збитки або виконати свої зобов'язання.

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