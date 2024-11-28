Гонконг звільнить криптофонди та надбагатих інвесторів від податку на прибуток

Безподаткова зона для криптофондів – Гонконг залучає мільярдерів.

Фото: manimama.eu

Гонконг планує звільнити хедж-фонди, фонди прямих інвестицій та інвестиційні інструменти для надбагатих осіб від податку на прибуток від криптовалют, приватних кредитів та інших активів. Ця ініціатива має на меті зміцнити позиції міста як провідного офшорного фінансового центру, повідомляє Financial Times.

Уряд заявив, що оподаткування є ключовим фактором для управителів активами під час вибору місця для ведення бізнесу. Звільнення від податків має створити для них «сприятливе середовище».

Криптовалюти залишаються важливим напрямом для Гонконгу, який прагне стати глобальним центром криптобізнесу. Водночас нещодавнє зростання вартості біткойна після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США додало інтересу до індустрії. Інвестори вірять, що його підтримка криптовалют під час передвиборчої кампанії позитивно вплине на розвиток галузі.

Нові податкові пільги, запропоновані урядом Гонконгу, охоплюють приватні кредити, закордонну нерухомість та вуглецеві квоти.

Конкуренція між Гонконгом та Сінгапуром за звання провідного фінансового центру загострюється. Обидва регіони намагаються залучити капітал мільярдерів і великих інвесторів, пропонуючи вигідні податкові умови та нові інвестиційні структури.

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