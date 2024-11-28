До кінця доби застосовуватимуть три черги відключень світла одночасно — Укренерго

В Україні посилили графіки відключень світла.

В Україні до кінця доби 28 листопада застосовуватимуть три черги відключень побутових споживачів одночасно. Про це повідомили у НЕК "Укренерго".

"Увага! Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитися. Актуальну інформацію про графіки відключень у вашому регіоні дізнавайтеся на сайті або офіційних сторінках обленерго в соцмережах", - повідомили в Укренерго.

Причиною тимчасового посилення обмежень є пошкодження енергооб'єктів під час ранкового масованого обстрілу.

Також українцям нагадали, що Укренерго визначає лише кількість черг, які мають бути знеструмлені. Тоді як графіки відключень для кожної окремої черги - визначають обленерго.

Енергетики закликали споживати електроенергію ощадливо.

Зазначимо, що коли обленерго застосовують одну чергу графіків відключень — це 4 години обмежень на добу, дві черги — 8 годин обмежень, три черги — 12 годин обмежень, чотири черги — більше 12 годин обмежень.

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