У Харкові ліквідували МСЕК, а персонал переведуть до обласної клінічної лікарні

Харківська обласна рада проголосувала за припинення цієї структури шляхом приєднання її до Харківської обласної лікарні.

Фото: ukrinform.com

Депутати Харківської обласної ради під час сесії 28 листопада проголосували за припинення діяльності структури МСЕК.

«МСЕК у Харкові ліквідовано. Харківська обласна рада проголосувала за припинення цієї структури шляхом приєднання її до Харківської обласної лікарні. Побачимо, що з цього врешті вийде», – написала депутатка облради Галина Куц на своїй сторінці у Facebook.

Раніше у ХОВА пояснювали, що Обласний центр медико-соціальної експертизи планують приєднати до Обласної клінічної лікарні.

«МСЕК ліквідовують, замість нього будуть створені експертні команди в кластерних і надкластерних лікарнях. Тобто зараз весь персонал центру буде переведено до обласної лікарні, де їм запропонують посади лікуючих лікарів, інші посади вони не мають права займати. Зокрема, голови всіх МСЕК не можуть бути членами новостворених експертних команд», – повідомляла директорка Департаменту охорони здоров’я Харківської обласної військової адміністрації Тетяна Деменко.

Як розповідала «Судово-юридична газета», Парламент ухвалив у першому читанні законопроєкт 12178, в якому прописана концепція реформування медико-соціальних експертних комісій. Як зазначив народний депутат та голова парламентського Комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький, законопроєкт передбачає ліквідацію всіх МСЕК з 1 січня 2025 року.

Додамо, у МОЗ пояснили, яку роль виконуватиме лікуючий лікар для встановлення інвалідності у рамках реформи МСЕК.

Крім того, Президент підписав закон щодо МСЕК, який надає право Кабміну встановлювати умови для проведення дистанційних засідань МСЕК.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.