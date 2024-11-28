ВМС України першими повністю перейшли на застосунок Армія+

ВМС першими завершили перехід на цифровий документообіг, на другому місці ССО, на третьому – ДШВ.

Фото: mod.gov.ua

Військово-морські сили України стали першими у Збройних силах, які повністю впровадили цифровий застосунок Армія+, повідомляє Міністерство оборони. Усі частини ВМС вже опрацювали принаймні один електронний рапорт, який був або погоджений, або відхилений із зазначенням причин у системі.

У трійку лідерів за інтеграцією Армія+ також увійшли Сили спеціальних операцій (96% частин використовують застосунок) і Десантно-штурмові війська (93%).

Лідером за загальною кількістю опрацьованих рапортів залишається 148-ма окрема артилерійська Житомирська бригада ДШВ, яка вже подала понад 700 документів через Армія+.

Заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко зазначила, що інтеграція цифрових технологій у ЗСУ перетворилася на змагання: «За менше ніж місяць у нас змінилась трійка лідерів за інтеграцією Армія+. І це схоже на справжнє змагання у ЗСУ, хто перший переведе всі свої частини на роботу в цифровому форматі. Хочу також відзначити Оперативне командування «Захід» Сухопутних військ ЗСУ. Як і ВМС, всі їхні військові частини почали опрацьовувати рапорти через застосунок».

Застосунок Армія+, запущений у серпні, вже зібрав понад 450 000 авторизованих військових і обробив більше 35 000 електронних рапортів. Ініціатива спрямована на прискорення процесів документообігу та спрощення роботи військових підрозділів.

Раніше ми писали, що у застосунку Армія+ запрацювала функція подачі рапорту на зміну місця служби. І понад 50% рапортів на зміну місця служби в Армія+ успішно погоджені.

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