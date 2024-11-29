На Черкащині викрили адміністраторів спільнот, які публікували дані про місця вручення повісток

Адміністраторам інтернет-спільнот тепер загрожує до восьми років тюрми.

На Черкащині правоохоронці повідомили про підозру жителям міст Умань та Черкаси за фактом перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період.

Як повідомила Черкаська обласна прокуратура, 36-річні чоловіки у різні періоди з січня по жовтень 2024 року адміністрували групи в інтернет-месенджерах.

Підозрювані створили ці групи для ухилянтів від мобілізації. У них поширювалася інформація про місця, де представники ТЦК вручають повістки, а також маршрути їх пересування.

«Завдяки масовому розголошенню таких відомостей місцеві жителі мали змогу уникати зустрічей з працівниками ТЦК та поліції.

Це створювало передумови для ухилення ними від виконання конституційного військового обов’язку», - заявили у прокуратурі.

Там зазначили, що на позначення місць вручення повісток та маршрути переміщення працівників ТЦК використовувались умовні слова і позначення погодних явищ.

За результатами розшукових дій наразі заблоковано діяльність протиправних Інтернет-спільноти.

Зловмисникам загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

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