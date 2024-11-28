У Миколаєві жінка з газовим балончиком пограбувала аптеку

32-річна жінка розпилила балончик в обличчя співробітниці аптеки та вкрала кошти з каси.

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Центральний районний суд Миколаєва розглянув клопотання про застосування запобіжного заходу до 32-річної жінки, яка пограбувала аптеку. Про це повідомляє пресслужба суду.

Жінка зайшла в аптеку, підійшла до працівниці та розпилила їй в обличчя газ із балончика «Терен-1». Після цього вона відштовхнула працівницю від каси, подолавши її опір, і забрала з каси 6400 гривень.

Співробітниця аптеки намагалась зупинити підозрювану, під час сутички в остання впустила з рук телефон та сумочку. Після цього зловмисниця покинула аптеку. Фармацевт отримала опіки рогівок обох очей.

У судовому засіданні підозрювана провину визнала, по суті підозри нічого не повідомила, просила застосувати стосовно неї запобіжний захід не пов'язаний з триманням під вартою.

За результатами розгляду, слідчий суддя ухвалила застосувати до підозрюваної запобіжний захід у виді тримання під вартою із визначенням розміру застави у сумі 121 120 гривень.

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