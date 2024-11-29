На Одещині ліквідували канал незаконного перетину кордону

Свої послуги ділки оцінили у 3500 доларів з кожного бажаючого незаконно перетнути кордон.

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На Одещині оперативники Подільського прикордонного загону викрили канал незаконного переправлення осіб через кордон. Про це повідомило Південне регіональне управління Держприкордонслужби України.

Затримали організатора та двох пособників під час спроби переправлення трьох громадян України.

«Свої послуги ділки оцінили у 3,5 тис. доларів США з кожного бажаючого незаконно перетнути придністровський сегмент українсько-молдовського кордону», - заявили прикордонники.

Правоохоронцями здійснено санкціоновані обшуки за місцями проживання фігурантів провадження, в результаті яких виявлено грошові кошти в іноземній валюті, телефони з доказами вчинення злочинів, сім-карти операторів мобільного зв’язку.

Організатору та одному з пособників обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 605600 гривень з кожного.

Щодо трьох утікачів складено протоколи про адмінправопорушення за ч. 2 ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України», справи скеровано до суду.

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