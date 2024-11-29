Практика судів
  1. В Україні

На Одещині ліквідували канал незаконного перетину кордону

23:12, 29 листопада 2024
Свої послуги ділки оцінили у 3500 доларів з кожного бажаючого незаконно перетнути кордон.
На Одещині ліквідували канал незаконного перетину кордону
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Одещині оперативники Подільського прикордонного загону викрили канал незаконного переправлення осіб через кордон. Про це повідомило Південне регіональне управління Держприкордонслужби України.

Затримали організатора та двох пособників під час спроби переправлення трьох громадян України.

«Свої послуги ділки оцінили у 3,5 тис. доларів США з кожного бажаючого незаконно перетнути придністровський сегмент українсько-молдовського кордону», - заявили прикордонники.

Правоохоронцями здійснено санкціоновані обшуки за місцями проживання фігурантів провадження, в результаті яких виявлено грошові кошти в іноземній валюті, телефони з доказами вчинення злочинів, сім-карти операторів мобільного зв’язку.

Організатору та одному з пособників обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 605600 гривень з кожного.

Щодо трьох утікачів складено протоколи про адмінправопорушення за ч. 2 ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України», справи скеровано до суду.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Державна прикордонна служба

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Володимир Зеленський припускає, що готовий на припинення вогню в обмін на членство в НАТО, навіть якщо Росія негайно не поверне захоплену землю – Sky News

Президент України Володимир Зеленський припустив, що угода про припинення вогню може бути досягнута, якщо територію України, яку вона контролює, можна буде взяти «під парасольку НАТО», що дозволить домовитися про повернення решти пізніше «дипломатичним шляхом».

Нотаріуси подаватимуть податковій дані про посвідчені договори, але не стануть податковими агентами – які зміни передбачає закон про підвищення податків

Нотаріуси будуть подавати податковій не податковий розрахунок, а лише відповідну інформацію про посвідчені договори, тому вони не набудуть статусу податкових агентів.

Комітет підтримав законопроект про засади створення в Україні Вищого адміністративного суду

Парламентський комітет з питань правової політики рекомендує прийняти за основу законопроект про створення Вищого адміністративного суду.

Віддалений доступ до програми документообігу суду – райсуд повідомив про несанкціоноване втручання

Районний суд повідомив, що представник ДП «ІСС» встановив на комп’ютер одного з суддів програму віддаленого доступу до програми документообігу суду, але не пояснив навіщо це зробив

У Верховній Раді з’явилася третя версія законопроекту про створення Вищого адміністративного суду – ним пропонується заборонити членам ГРМЕ відбирати суддів ВАС

Окрім законопроектів від заступника голови фракції Андрій Мотовиловця, міністра юстиції Ольги Стефанішиної, ще одну, третю версію законопроекту про створення Вищого адміністративного суду подав голова Комітету з питань правової політики Денис Маслов.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Альона Мазур
    Альона Мазур
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва