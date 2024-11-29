В Одесской области ликвидировали канал незаконного пересечения границы

Свои услуги дельцы оценили в 3500 долларов с каждого желающего незаконно пересечь границу.

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В Одесской области оперативники Подольского пограничного отряда разоблачили канал незаконной переправки лиц через границу. Об этом сообщило Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

Задержали организатора и двух пособников при попытке переправки трех граждан Украины.

«Свои услуги дельцы оценили в 3,5 тыс. долларов США с каждого желающего незаконно пересечь приднестровский сегмент украино-молдавской границы», - заявили пограничники.

Правоохранителями проведены санкционированные обыски по местам жительства фигурантов производства, в результате которых выявлены денежные средства в иностранной валюте, телефоны с поличным, сим-карты операторов мобильной связи.

Организатору и одному из пособников избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 605600 гривен с каждого.

В отношении трех беглецов составлены протоколы об админправонарушениях по ч. 2 ст. 204-1 КУоАП «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины», дела направлены в суд.

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