Какие документы нужно иметь пенсионеру для успешного результата видеоидентификации

Для успешного прохождения видеоидентификации нужно иметь документ, удостоверяющий личность.

Иллюстративное изображение: Freepik

Пенсионеру для успешного прохождения видеоидентификации нужно иметь документ, удостоверяющий его личность. Как правило, это паспорт гражданина Украины.

Об этом напомнили в ПФУ.

Если пенсия назначена детям, то для видеоидентификации необходимо свидетельство о рождении.

А в случае, если при видеоидентификации присутствует законный представитель или помощник пенсионера, кроме своего документа, удостоверяющего личность, он должен предоставить документ, подтверждающий полномочия законного представителя.

Также в Пенсионном фонде объяснили, как часто ВПЛ нужно проходить видеоидентификацию.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.